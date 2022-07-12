Не выходя из дома

Теперь казахстанцы могут корректировать личные сведения в мобильном приложении eGov Mobile.

Освежить можно данные о рождении, заключении и расторжении брака, усыновлении⁄удочерении, установлении отцовства, перемене ФИО (только своих, конечно), смерти. Делается это без похода в органы специального назначения. Достаточно лишь загрузить отсканированные копии документов через мобильное приложение eGov Mobile, и они будут автоматически оцифрованы и загружены в информационную систему ЗАГС.

К слову, аналогичный сервис доступен на портале eGov.kz. С момента запуска уже более 83 тыс. человек актуализировали свои данные.

– Бывает, что при получении гос­услуг у казахстанцев могут обнаружиться некорректные данные о себе или членах семьи. К примеру, не отображаются сведения о ребенке или, наоборот, в семью, оказывается, вписан чужой. Тогда-то и придет на помощь новая услуга. Это можно сделать через eGov.kz, не посещая само учреждение. Теперь сервис доступен и в мобильном приложении eGov Mobile, – отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Как именно произвести корректировку? Необходимо войти в приложение eGov Mobile (скачать его можно для любой мобильной платформы, затем зарегистрироваться в нем). Далее открыть вкладку «Услуги»; в каталоге найти «Рождение, брак и смерть» – «Актуализация сведений» ИС ЗАГС; выбрать тип актовой записи; нажать на «Поиск».

Если данные не отобразились, необходимо нажать на кнопку «Актуализировать сведения» (если данные отобразились, нажать на кнопку «Сведения актуальные»). Далее – подписать услугу.

Попробовала сервис на себе. Проверяла сведения как родитель, ввела ИИН одного из детей. В приложении отобразилась полная картина: дата рождения, место, сведения об обоих родителях. Ошибок нет, но не указана одна из граф, «погоды» не делающая, но которая может быть взята за образец, скажем так.

В итоге после подачи заявки мне пришло уведомление от 1414, что «заявление №... находится в работе у государственного учреждения «Аппарат акима города Нур-Султана». Ожидайте SMS со статусом рассмот­рения». Работает система!

Новая услуга реализована в рамках Указа о дебюрократизации Президента РК, важным значением которого является цифровая транс­формация и системный реинжиниринг всех сфер государственного управления.