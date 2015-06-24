Не яйца, а конкреции Свежий выпуск 427 Жубаныш БАЙГУРИНОВ

«Это, наверное, яйца вымерших динозавров», – предположил он и принес находки в местный историко-краеведческий музей. Камнями, представляющими определенную археологическую ценность, заинтересовались ученые. Для более детального исследования снимки находок были отправлены в Алматы.

На запрос местного музея на днях пришел ответ от известного казахстанского палеонтолога, ныне ведущего научного сотрудника департамента дистанционного зондирования АО «Национальный центр космических исследований и технологий» Дмитрия Малахова. Предположение о том, что каменные образования имеют отношение к исчезнувшим миллионы лет назад рептилиям, не нашли подтверждения. По словам ученого, это геологические образования, которые называются конкрециями. Также в заключении говорится: «Отпечаток животного, который, казалось бы, виден на фотографиях, на самом деле является потеками марганцевых солей по трещинам и неплотностям породы, расходящимися от центра кристаллизации. Механизм образования конкреций геологами со стопроцентной уверенностью не объяснен. Однако суть у них единая – конкреции не имеют органического происхождения». Теперь к шарообразным находкам немалый интерес проявляет ученый люд из геологической сферы.



