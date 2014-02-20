Общество
Не забудут их имена

13 Слова, высеченные на обратной стороне памятника воинам-«афганцам», – обещание не забывать героев, данное их боевыми друзьями. Именно они и стали инициаторами открытия монумента в виде трагической фигуры Матери и коленопреклоненного Солдата на фоне надломленных крыльев птицы, на одном из которых поименно названы все павшие семейчане. 

После церемонии открытия памятника в театре им. Абая прошло чествование воинов-интернационалистов, стоящих в строю Вооруженных сил РК. Об их неоценимой роли в военно-патриотическом воспитании и боевой подготовке молодежи говорил командующий войсками РгК «Восток» генерал-майор Мурат Бектанов. Военный оркестр регионального командования совместно с творческими коллективами города подготовил концерт. Этой знаменательной дате были посвящены также соревнования по рукопашному бою среди военнослужащих.

Айгуль БИДАНОВА,
Семей

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