Не забудут их имена

Слова, высеченные на обратной стороне памятника воинам-«афганцам», – обещание не забывать героев, данное их боевыми друзьями. Именно они и стали инициаторами открытия монумента в виде трагической фигуры Матери и коленопреклоненного Солдата на фоне надломленных крыльев птицы, на одном из которых поименно названы все павшие семейчане.

После церемонии открытия памятника в театре им. Абая прошло чествование воинов-интернационалистов, стоящих в строю Вооруженных сил РК. Об их неоценимой роли в военно-патриотическом воспитании и боевой подготовке молодежи говорил командующий войсками РгК «Восток» генерал-майор Мурат Бектанов. Военный оркестр регионального командования совместно с творческими коллективами города подготовил концерт. Этой знаменательной дате были посвящены также соревнования по рукопашному бою среди военнослужащих.

Айгуль БИДАНОВА,

Семей