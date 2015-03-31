Не забыты фронтовые песни Свежий выпуск 665 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Учащиеся 30 колледжей исполнили популярные композиции времен Великой Отечественной, которые люди поют до сих пор. Однако это был не только смотр вокального мастерства, но и сценических миниатюр, сопровождавших каждую песню. Следует отметить, что, помимо жюри, конкурсантов оценивали и почетные гости – представители областного Совета ветеранов.

За волнующее образное исполнение песни «Ленинградский метроном», сценическое и вокальное мастерство Гран-при присужден вокальной группе павлодарского комплекса «Музыкальный колледж – музыкальная школа-интернат для одаренных детей». Призерами конкурса стали артисты из педагогического колледжа им. Б. Ахметова, создавшие инсценировку на песню «О героях былых времен...», и студенты Успенского аграрно-технического колледжа, проникновенно исполнившие незабываемую «Темную ночь».



