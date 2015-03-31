Не забыты фронтовые песни

Учащиеся 30 колледжей исполнили популярные композиции времен Великой Отечественной, которые люди поют до сих пор. Однако это был не только смотр вокального мастерства, но и сценических миниатюр, сопровождавших каждую песню. Следует отметить, что, помимо жюри, конкурсантов оценивали и почетные гости – представители областного Совета ветеранов.
За волнующее образное исполнение песни «Ленинградский метроном», сценическое и вокальное мастерство Гран-при присужден вокальной группе павлодарского комплекса «Музыкальный колледж – музыкальная школа-интернат для одаренных детей». Призерами конкурса стали артисты из педагогического колледжа им. Б. Ахметова, создавшие инсценировку на песню «О героях былых времен...», и студенты Успенского аграрно-технического колледжа, проникновенно исполнившие незабываемую «Темную ночь».