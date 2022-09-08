Не задалась карьера наркокурьера

Абайский районный суд города Шымкента вынес обвинительный приговор в отношении 20-летней девушки – наркокурьера.

Судья в ходе судебного слушания счел ее вину в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере полностью доказанной. Учитывая возраст подсудимой и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, ее приговорили к двум годам лишения свободы.

На суде она признала свою вину и раскаялась в содеянном, рассказав, что работу курьера нашла через социальные сети. Она не имела ничего общего с доставкой продуктов питания и товаров до двери покупателей, но это не остановило молодую особу. Знала ли она, что тем самым распространяет зло и сеет смерть? Конечно, знала, ведь оставлять закладки с дозами синтетических наркотиков приходилось в потайных мес­тах, отправляя координаты схронов покупателям.

Чаще всего это были городские пустыри, малолюдные места, где можно было остаться незамеченной. Закладчицу мефедрона задержали с поличным на территории города после того, как она успела положить в тайник пару пакетиков синтетических наркотиков. Их тут же достали оперативники.

Откреститься от них девушке не удалось, ведь при обыске у нее обнаружили еще 36 свертков, приготовленных для закладки в других местах. Общая масса изъятого составила 39,831 грамма. Экспертиза показала, что это были синтетические наркотики, так называемый мефедрон.