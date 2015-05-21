Экономика Не замыкать экономику на ЕАЭС советует Казахстану эксперт из США Ксения Воронина

Председатель Roubini Global Economics, всемирно известный экономист Нуриэль Рубини считает экономическую и валютную политику Казахстана правильной, но не преминул дать несколько советов, передает Kazpravda.kz.



Так, по его мнению, Казахстану не стоит замыкать экономику в рамках Евразийского экономического союза. "Вступление Казахстана в ЕАЭС не было преждевременным, поскольку Россия является одним из главных союзников Казахстана, поэтому для республики вступление в Евразийскую интеграцию принесет больше благ, нежели невступление. Я бы посоветовал Казахстану, вступив в ЕАЭС, не закрываться от других стран. Казахстан ведет очень мудрую мультивекторную политику. У вас хорошие отношения с США, Европой и Китаем, сейчас важно не менять ее на политику регионального значения и не закрываться в Евразийском союзе", – отметил он, акцентировав внимание на том, что сегодня важна интеграция, хорошие взаимоотношения со всем миром и налаживание кооперации.



Также, продолжил эксперт, Казахстану важно диверсифицировать рынки и направить больше усилий на развитие важных секторов внутри экономики Казахстана, на развитие собственной продукции, на взращивание капитала. "В этом году ожидается некоторое экономическое снижение развития Казахстана на 5–6%, потому что экономика очень связана с Россией, – прогнозирует Рубини. – Санкции в отношении РФ, падение курса рубля, падение цен на нефть – это тоже сказывается. Но при этом в Казахстане ожидается и рост, потому что у республики существует хороший буферный запас ресурсов, который смягчит эту разницу в курсе валют и не даст валюте сильно измениться".



Чтобы смягчить влияние негативных факторов на казахстанскую экономику и избавиться от экономических шоков, эксперт советует предпринять ряд шагов в области фискальной и монетарной политик.



"Казахстанские министры и Правительство работают хорошо и принимают правильные решения в области экономической политики. В первую очередь нужно избавиться от инфляции. Во-вторых, нужно вносить серьезные структурные изменения. В-третьих, чтобы не зависеть от цен на нефть, необходимо развивать собственное производство, работать на усиление контактов с мировым сообществом и другими странами и не быть зависимыми только от региональных партнеров", – сказал он.



Также глава аналитической компании дал оценку действиям Национального банка РК и, в частности, работе Кайрата Келимбетова. Рубини считает, что председатель Нацбанка "ведет себя уверенно и знает, куда вести страну".



"Я знаю Келимбетова уже много лет, из всех лидеров, с кем я встречался по вопросам финансов и экономики, он является одним из самых авторитетных. Я считаю его хорошим профессионалом и стратегом, он уверенно ведет финансовую политику, уверенно ставит цели перед Национальным банком РК и предпринимает конкретные шаги, чтобы достичь их", – заметил он.



Экономист одобрительно отозвался о переходе Казахстана к плавающему курсу тенге, подчеркнул, что сегодня в мире "никто не хочет, чтобы валюта была слишком сильной или слабой". "Очень мудро со стороны руководства Казахстана установить "коридор", когда происходят какие-то проблемы в экономике, чтобы валюта могла свободно двигаться в этом "коридоре". Сегодня важно, чтобы монетарная политика была плавной. Чтобы не было резких скачков курса, а валюта постепенно доходила до своего реального значения. В таком случае экономические издержки не будут так сильно влиять на экономику. И валюта также не будет так сильно зависеть от природных ресурсов и других факторов", – резюмировал он.

