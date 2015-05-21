Экономика
Не замыкать экономику на ЕАЭС советует Казахстану эксперт из США
Ксения Воронина
Председатель Roubini Global Economics, всемирно известный экономист Нуриэль Рубини считает экономическую и валютную политику Казахстана правильной, но не преминул дать несколько советов, передает Kazpravda.kz.

Так, по его мнению, Казахстану не стоит замыкать экономику в рамках Евразийского экономического союза. "Вступление Казахстана в ЕАЭС не было преждевременным, поскольку Россия является одним из главных союзников Казахстана, поэтому для республики вступление в Евразийскую интеграцию принесет больше благ, нежели невступление. Я бы посоветовал Казахстану, вступив в ЕАЭС, не закрываться от других стран. Казахстан ведет очень мудрую мультивекторную политику. У вас хорошие отношения с США, Европой и Китаем, сейчас важно не менять ее на политику регионального значения и не закрываться в Евразийском союзе", – отметил он, акцентировав внимание на том, что сегодня важна интеграция, хорошие взаимоотношения со всем миром и налаживание кооперации.

Также, продолжил эксперт, Казахстану важно диверсифицировать рынки и направить больше усилий на развитие важных секторов внутри экономики Казахстана, на развитие собственной продукции, на взращивание капитала. "В этом году ожидается некоторое экономическое снижение развития Казахстана на 5–6%, потому что экономика очень связана с Россией, – прогнозирует Рубини. – Санкции в отношении РФ, падение курса рубля, падение цен на нефть – это тоже сказывается. Но при этом в Казахстане ожидается и рост, потому что у республики существует хороший буферный запас ресурсов, который смягчит эту разницу в курсе валют и не даст валюте сильно измениться". 

Чтобы смягчить влияние негативных факторов на казахстанскую экономику и избавиться от экономических шоков, эксперт советует предпринять ряд шагов в области фискальной и монетарной политик. 

"Казахстанские министры и Правительство работают хорошо и принимают правильные решения в области экономической политики. В первую очередь нужно избавиться от инфляции. Во-вторых, нужно вносить серьезные структурные изменения. В-третьих, чтобы не зависеть от цен на нефть, необходимо развивать собственное производство, работать на усиление контактов с мировым сообществом и другими странами и не быть зависимыми только от региональных партнеров", – сказал он.

Также глава аналитической компании дал оценку действиям Национального банка РК и, в частности, работе Кайрата Келимбетова. Рубини считает, что председатель Нацбанка "ведет себя уверенно и знает, куда вести страну".

"Я знаю Келимбетова уже много лет, из всех лидеров, с кем я встречался по вопросам финансов и экономики, он является одним из самых авторитетных. Я считаю его хорошим профессионалом и стратегом, он уверенно ведет финансовую политику, уверенно ставит цели перед Национальным банком РК и предпринимает конкретные шаги, чтобы достичь их", – заметил он.

Экономист одобрительно отозвался о переходе Казахстана к плавающему курсу тенге, подчеркнул, что сегодня в мире "никто не хочет, чтобы валюта была слишком сильной или слабой". "Очень мудро со стороны руководства Казахстана установить "коридор", когда происходят какие-то проблемы в экономике, чтобы валюта могла свободно двигаться в этом "коридоре". Сегодня важно, чтобы монетарная политика была плавной. Чтобы не было резких скачков курса, а валюта постепенно доходила до своего реального значения. В таком случае экономические издержки не будут так сильно влиять на экономику. И валюта также не будет так сильно зависеть от природных ресурсов и других факторов", – резюмировал он.

Популярное

Все
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Тонкая красная нить инфоцыганства
Чем позже ваш ребенок ­узнает, что такое Всемирная паутина, тем меньше у вас будет головной боли
Виноват ли климат и климат ли виноват?
Мир можно изменить, если изменить людей
Так вершились судьбы миллионов
Скоро ли жители и гости столицы получат удобный выезд из города на скоростную трассу?
О новой мошеннической схеме предупреждает казахстанцев ЕНПФ
«Черный принц», «елизавета» и... «болото»
Тише едешь – дальше будешь
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 августа
Новый сезон изысканий принес группе отечественных и зарубежных ученых, ведущих раскопки в Кызылординской области, сенсационное открытие
Острота ума и спокойствие сердца
Хотят и могут
Познакомиться с образцами исконного казахского народного творчества можно на открывшейся в столице выставке
Мама не любит Интернет
Больше половины организаций образования Костанайской области, в которых проводилась аттестация, не прошли проверку
В лидерах – «Актобе»
«Бавария» бьет рекорды
Жест доброй воли
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Армении
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 августа
В Восточном Казахстане в продаже появился сахар по 539 тенге
В Восточном Казахстане при раскопках раннесакского погребения обнаружили великолепные элементы парадного конского снаряжения
Снег выпал в ВКО
Жители Талгара возмутились состоянием новой школы, построенной за три миллиарда тенге
175 штрафов "накатал" водитель с подложными номерами
Оставьте нас в покое! Так отреагировали горожане в ответ на включение более сотни многоэтажных домов в программу реновации
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи
Созвучие великих
Премьера телеверсии балета «Шелковый путь» состоится в конце августа
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана

Читайте также

Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Смаилов встретился с региональным директором Всемирного бан…
Правительство , Экономика , Сельское хозяйство
Премьер: АЗС, которые "балуются" и оставляют казахстанцев б…
Экономика
Холдинг "Байтерек" покупает "дочку" Сбербанка
Президент , Поручения , Правительство , Экономика
Президенту представили прогноз социально-экономического раз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]