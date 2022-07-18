Не заплывать!

В Восточном Казахстане для катеров и гидроциклов установили запретную 50-метровую зону.

Год назад «Казахстанская правда» подняла проблему лихачества на аквабайках в популярных зонах отдыха на Алаколе и Бухтарминском водохранилище («По головам», 10 августа 2021 г.). Напомним: на Пестром озере туристка протаранила на гидроцикле надувной матрас с купающимися. Погиб 40-летний мужчина, 11-летняя девочка получила серьезные травмы.

В этом году к безопасности отдыха на Алаколе вновь вопросы, да еще какие! Пожар 5 июля уничтожил 4 базы отдыха, пострадали 7 человек. На днях председатель ассоциации «Казахстанская индустрия туризма» Мунирам Ахметова привела шокирующие подробности: на все восточное побережье – а это 180 домов и баз отдыха – всего одна пожарная машина. Она прибыла через 3 часа после вызова, когда практически все сгорело. Проезд к базам для автомобилей экстренных служб затруднен. Подмога из села Маканчи прибыла, когда уже все догорело.

– С огнем боролись сами сотрудники и отдыхающие, прибежали все, кто мог, – рассказала глава ассоциации. – Тушили вручную. Инфраструктура на побережье абсолютно не продумана на случай чрезвычайных ситуаций. К одному из домов отдыха надо подъезжать через берег – это вообще непонятно. Неужели смысл в том, чтобы только раздать участки? У нас накопились целые тома обращений в местные исполнительные органы, мы годами просили обеспечить нормальную инфраструктуру и планировку. Нас не слышали!

Нынешний пожар далеко не первый на Алаколе. В 2021 году в связи с перебоями в электроснабжении на нескольких базах произошли короткие замыкания, были загорания. В этом году к зоне отдыха начали прокладывать более мощный кабель, однако, по словам эксперта в сфере туризма Асхата Асылбекова, это полумера. Новые отели растут, как грибы, каждый – на 200–300 номеров. Отдыхающим нужны кондиционеры, телевизоры, холодильники и т. д. Нагрузка на энергосистему растет.

– Надежное электроснабжение восточного побережья Алаколя – самая большая на сегодня проблема, – заключил эксперт. – Правительство должно ее оперативно решать, если мы хотим развивать местный туризм.

Остро стоит проблема и безопас­ности на воде. В июне фанат Пестрого озера жительница столицы Нурика Ошакбаева разместила в соцсетях сердитый пост. «Каждый год одно и то же! – возмутилась она. – И туристы, и администрация отелей ежегодно поднимают вопрос­ о мерах безопасности на воде. Владельцы катамаранов, катеров и скутеров грубо нарушают правила, подплывая прямо к берегу, задевая и мешая отдыхающим. Акимат много времени обещает построить пристань и установить буи. Но пристани так и нет, хотя деньги вроде выделили. Буи то появляются, то исчезают. В результате ежегодно случаются ЧП».

– Люди гоняют на гидроциклах и катерах, – дополнила картину Мунирам Ахметова. – Они не соблюдают технику безопасности. Те, кто купается, боятся, оглядываются, как бы аквабайкеры не проехали им по головам. Нет мест, где владельцы катеров могли бы высадить или взять пассажиров. Транспорт заправляют топливом со страшным запахом, об экологии не думают.

По словам общественницы, судя по тому, как сегодня ведут себя на воде лихачи, они уверены, что им все дозволено. Конечно, для владельцев скутеров и катеров нужны четкие правила, ухарей нужно приводить в чувство. А на акватории нужны буйки, определяющие запретные границы для водного транспорта.

Между тем, по информации акимата Урджарского района, исполнительные органы следят за безопасностью отдыхающих. Порядок обеспечивают 44 полицейских и 12 чеэсников. На акватории постоянно патрулируют две лодки. Для гидроциклов и катеров отведены специальные места, побережье взято под видеонаблюдение. Работают спасатели. Только за июнь предупреж­дения получили 26 владельцев аквабайков. В случае повторного нарушения их оштрафуют.

– Буи установлены на 400 мет­рах на центральной части коммунального пляжа, – рассказали в акимате. – Берег длинный, около 5 километров, его патрулируют спасатели. Есть четыре вышки. Отдыхающих много, и не все, к сожалению, соблюдают правила. В июне один мужчина утонул, потому что пошел купаться в шторм.

К слову, еще весной депутаты областного маслихата Восточного Казахстана утвердили практически на всех известных пляжах на Бухтарминском водохранилище, Иртыше и озерах 50-метровую зону, где катание на скутерах и моторках запрещено. На днях в региональной палате предпринимателей подтвердили: мера – эффективная.

– В Голубом заливе на Бухтарминском водохранилище водного транспорта больше, чем на Алаколе, но там нет такого беспредела, – отметил глава областной палаты Кайрат Мамырбаев. – Может, нужно контроль усилить, по рукам бить за нарушения, наказывать строго?

Сегодня в бизнес-сообществе вместе с исполнительными органами приняли решение о сооружении пирсов, чтобы отделить зоны для аквабайка. Заплывать за них нельзя! На Алаколе ответственность за муниципальный пляж на себя взяла местная исполнительная власть, за его пределами пирсы установят предприниматели.

– Если посмотреть в соцсетях посты и комментарии на тему безопасности, госорганы все сводят к тому, что был мораторий, и они не могли проводить проверки, – заключила глава Aссоциации «Казахстанская индустрия туризма». – Мы убеждены, что работа власти должна заключаться не в том, чтобы проверить и наказать, а в помощи. Во время пожара наше объединение сделало все, что от него зависело. Мы организовали штаб. Во всех базах, где были свободные места, предоставили жильцам пострадавших отелей номера на бесплатной безвозмездной основе. Бизнес реально очень старается. Большинство баз, например, занимается укреп­лением берега озера за свой счет. Но все проблемы мы не можем сами решить. Нужна поддержка государства.