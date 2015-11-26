​Не запятнать мундир

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Ольга ФАЙНШТЕЙН

Вчера в Министерстве обороны РК под председательством главы ведомства Имангали Тасмагамбетова и с участием первых руководителей силовых структур, судебных, правоохранительных и специальных органов прошло совещание, тема которого касалась противодействия коррупции в Вооруженных силах. Об этом сообщила пресс-служба МО РК.

– Коррупция – один из главных разрушающих факторов, подрывающих основы любой страны. Ну а если она укореняется в армии и силовых структурах, которые выступают оплотом государственного строя, то о масштабах ее последствий и говорить не приходится, – отметил И. Тасмагамбетов.

Министр напомнил присутствующим слова Президента страны – Верховного Главнокомандующего ВС РК Нурсултана Назарбаева о том, что «люди в погонах должны отличаться безупречным поведением, коррупция в их рядах угрожает национальной безопасности и общественной стабильности».

Имангали Тасмагамбетов отметил, что достижение определенных результатов по противодействию коррупции в Вооруженных силах стало возможным вследствие принятия совместных с надзорными органами усилий. Для сотрудничества по данным вопросам участники совещания подписали меморандум, который начнет действовать с 1 января 2016 года.

Данный документ был подписан министром обороны Имангали Тасмагамбетовым, Генеральным прокурором Асхатом Даулбаевым, председателем Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайратом Кожамжаровым, председателем КНБ Нуртаем Абыкаевым и министром внутренних дел Калмуханбетом Касымовым в присутствии председателя Верховного суда Кайрата Мами.

– Сегодня перед нами стоит задача не просто выявлять и наказывать виновных, а прежде всего предотвращать коррупционные нарушения, – заметил Генеральный прокурор РК Асхат Даулбаев после подписания меморандума.

В рамках реализации этого документа предполагается проводить рабочие встречи, осуществлять оперативный обмен информацией, представляющей взаимный интерес в сфере противодействия коррупции, разрабатывать совместные планы.

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