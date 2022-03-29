Обрушение дымовой трубы ТЭЦ-2 в Петропавловске видели многие, но пока нет однозначного ответа на вопрос: почему это произошло?

Энергетики пеняют на ветер: дескать, именно он виноват. А еще могли не выдержать металл, бетон. В общем, во всем еще предстоит разобраться и дать взвешенную оценку. Для сведения: диаметр трубы у основания составляет 12 метров. На вершине – 7 метров. Приблизительный ее вес – 7–8 тыс. тонн. Обрушение произошло на высоте около 90–95 метров.

Независимые эксперты утверж­дают, что труба в Петропавловске не могла рухнуть из-за ветра и что настоящая причина ЧП – это якобы нежелание руководства станции тратить средства на модернизацию предприятия. Кстати, директор и главный инженер ТЭЦ-2 уже задержаны.

В любом случае хочется поскорее узнать истинные причины происшествия, в результате которого погибла 38-летняя машинист-обходчик. Кстати, за последнее время это не первая трагедия. 24 декабря прошлого года в результате разрыва водоотпускной трубы котлоагрегата № 3 погиб работник подрядной организации.

Всю зиму ТЭЦ-2 лихорадило из-за вынужденных остановок котлов, и жители Петропавловска впадали в отчаяние из-за остывающих радиаторов в квартирах. Последняя авария случилась совсем недавно – 26 марта. В работе остались всего два котла и две турбины, а температура сетевой воды упала до 37–43 градусов. Причиной стала разгерметизация цеха после падения на него обломков дымовой трубы.