Энергетики пеняют на ветер: дескать, именно он виноват. А еще могли не выдержать металл, бетон. В общем, во всем еще предстоит разобраться и дать взвешенную оценку. Для сведения: диаметр трубы у основания составляет 12 метров. На вершине – 7 метров. Приблизительный ее вес – 7–8 тыс. тонн. Обрушение произошло на высоте около 90–95 метров.

Независимые эксперты утверж­дают, что труба в Петропавловске не могла рухнуть из-за ветра и что настоящая причина ЧП – это якобы нежелание руководства станции тратить средства на модернизацию предприятия. Кстати, директор и главный инженер ТЭЦ-2 уже задержаны.

В любом случае хочется поскорее узнать истинные причины происшествия, в результате которого погибла 38-летняя машинист-обходчик. Кстати, за последнее время это не первая трагедия. 24 декабря прошлого года в результате разрыва водоотпускной трубы котлоагрегата № 3 погиб работник подрядной организации.

Всю зиму ТЭЦ-2 лихорадило из-за вынужденных остановок котлов, и жители Петропавловска впадали в отчаяние из-за остывающих радиаторов в квартирах. Последняя авария случилась совсем недавно – 26 марта. В работе остались всего два котла и две турбины, а температура сетевой воды упала до 37–43 градусов. Причиной стала разгерметизация цеха после падения на него обломков дымовой трубы.

Температура внутри цеха понизилась до минус 13 градусов, что и привело к промерзанию импульсных трубок.

Как ни странно, до обрушения состояние трубы не вызывало опасений у специалистов. Основания на то были – ее ремонтировали четыре года назад. Очередные плановые работы намечались на 2023 год.

Но труба рухнула. Эксперты не исключают, что подобная ситуация может произойти и на других энергетических объектах страны. В Казахстане работают порядка 180 электростанций, пост­роенных, как правило, в советское время. Многим из них, как и ТЭЦ-2 в Петропавловске, более полувека. Что же с ними не так? Как долго еще они смогут просуществовать, не создавая рисков?

Чтобы ответить на эти вопросы, стоит заглянуть в историю строительства ТЭЦ-2. Нужно понять, кто и в каких условиях строил этот сложный и потенциально опасный объект.

Началом развития большой энергетики Северо-Казахстанской области стало принятое в 1952 году решение Совета министров СССР о строительстве в Петропавловске мощной ТЭЦ, указывается в книге «Руками людей созданное, сердцами зажжен­ное», изданной АО «Севказэнерго» к 50-летию пуска ТЭЦ-2.

Петропавловская ТЭЦ-2 в числе других электростанций должна была строиться на Транссибирской магистрали для перевода движения по железной дороге на электрическую тягу.

Для возведения такой крупной электростанции в Петропавловске строителей не было. Но в 1950-е годы в Северный Казахстан со всего Союза поехали люди, чтобы осваивать целину, вот они-то и оказались в числе первых строителей ТЭЦ-2.

Железнодорожники пригнали в Петропавловск мощный зарубежный кран грузоподъемнос­тью 50 тонн. Он долго простоял в тупике – никто не знал, как этой махиной управлять, на какие рычаги нажимать. Наконец нашелся некто Эдуард Булерт. Он-то и стал первым крановщиком на строительстве ТЭЦ-2.

В 1956 году в город прибыли демобилизованные военнослужащие и свыше 200 комсомольцев с Украины. С этого времени стройка стала называться комсомольско-молодежной.

С первых дней был взят курс на усиление контроля качества, хотя еще не была готова производственная база, а ввод подсобных объектов сдерживала недостача цемента, щебня, леса. Самое главное – не хватало квалифицированных кадров. Строительные специальности молодые рабочие приобретали здесь без отрыва от работ.

К середине 1958 года на стройплощадке ТЭЦ-2 выявилось много «узких» мест. Для решения проб­лем в Петропавловск прибыл министр электростанций СССР Алексей Павленко. Он заверил, что стройка будет пополнена кадрами, что улучшится снабжение стройматериалами и механизмами.

10 января 1960 года в 30-гра­дус­ный (!) мороз слесари бригады Владимира Ершова установили первую железобетонную колонну будущего главного корпуса ТЭЦ-2. Бросив на дно полного граненого стакана 5-копеечную монету, монтажники дружно воскликнули:

– За счастливый исход строительства!

Возможно, стакан был выпит не до дна. Хотя это вряд ли… Но даже сам факт того, что строи­тели могли позволить себе в рабочее время открыто пить водку гранеными стаканами, не говорит в пользу того, что строители ТЭЦ-2 всегда были трезвыми.

12 января 1960 года бригада Ивана Ошуркова начала бетонировать фундаментную плиту первой дымовой трубы.

10 августа 1960 года стройку посетила группа видных писателей, поэтов и артистов Казахстана во главе с Сабитом Мукановым. Строители подарили ему фотоальбом. Сабит Муканов признался, что альбом, в котором запечатлен самоотверженный труд людей, для него самый дорогой подарок.

Запустить ТЭЦ-2 в работу торопились к ХХII партийному съезду. Штурмовщина могла навредить качеству...

Во второй половине октября 1961 года были закончены работы на первой дымовой трубе. 30 декабря турбина была запущена в работу, а генератор включен в сеть. Бригадир Алексей Сердюк заявил на митинге, что труд строителей увенчался успехом. Но прошло 60 лет (в общем-то, немалый срок), и «народная» труба не устояла. Время ли тому причина, агрессивная среда или ветер? – ответить на эти вопросы должны эксперты.

Но уже сегодня нужно сделать какие-то выводы из этой аварии, чтобы казахстанская экономика не вылетела в трубу после череды аналогичных ЧП на объектах энергетики.

Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов на брифинге в СЦК отметил:

– Строительство петропавловской ТЭЦ было начато 60 лет назад. Есть объективные факторы того, что станция старая, износ высокий.

При этом он согласился с тем, что проблема носит системный характер, поскольку все станции Казахстана введены в эксплуатацию очень давно:

– Станции требуют вложений, и эти вложения нужно обеспечивать достаточными ресурсами, уровнем тарифа. С другой стороны, нужно контролировать правильное расходование денежных средств. Соответствующий циркуляр готовится. Опросы по всем станциям и «болевым точкам» проводятся...