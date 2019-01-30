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Не зарастет туристская тропа
Екатерина Бескорсая

Если вы хотите отдохнуть в Прииртышье, загляните на специальный туристический сайт pvl14.kz. Да, он еще далек от идеа­ла, над его оформлением стоит поработать, но главное – здесь собрана большая часть полезной для туриста информации об отдыхе в Павлодарской области.

На мой взгляд, именно информация всегда была слабым мес­том в продвижении внутреннего туризма. Узнать об интересных местах можно было либо из пуб­ликаций или телесюжетов (но обычно в них не указывают контактных данных), либо по принципу сарафанного радио – там побывали соседи, туда съездили родственники друзей. А вот чтобы получить исчерпывающие сведения, что называется, в одном месте и в одно время – не припомню. Кто-то спросит: а как же турфирмы? Могу заверить, что активно рекламируются те компании, которые отправляют нас за рубеж, а вот о внутреннем туризме – молчок..

Между тем региону есть что предложить. Главная местная туристическая фишка – это, конечно, Баянаульский край с его живописными горными пейзажами и пресноводными озерами. Причем с началом реализации программы сакральной географии эта территория стала еще больше интересовать казахстанцев не только как место отдыха, но и как место паломничества, посещения археологических объектов. Люди активнее потянулись к мавзолею Машхура Жусипа Копеева, в родные мес­та Каныша Сатпаева, Шакена Айманова, других выдающихся личностей страны, к озеру Торайгыр, чтобы посмотреть на курган с усами – захоронение эпохи бронзы...

На туристической карте региона можно смело выделить и природный резерват: Шалдайский бор – отличное место для отдыха. Пойма Иртыша дает большие возможности для развития внут­реннего туризма. Востребованы у населения соленые озера Тузкала и Маралды – за сезон сюда приезжают до 60 тыс. человек.

Но это все – общая картина, а чтобы отдых запланировать, человеку нужны детали: как доехать, забронировать номера, где на месте перекусить, какие есть дополнительные услуги и сколько все это стоит. Поиск ответов на эти вопросы я бы начала с сайта pvl14.kz, разработанного по заказу областного управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области.

На сайте можно узнать обо всех дестинациях региона, здесь представлены паспорта районов, в реестре турмаршрутов – 84 подробных пункта, отдельно выделены направления по сакральным местам, в перечне мест размещения – около 120 домов отдыха, турбаз, гостиниц и так далее. А главное, везде есть контакты.

Удобно собраны в единый раздел и туры по въездному и внутреннему туризму, пусть он немного короче – там всего 16 пунктов, зато, кроме контактов, указаны и цены, чтобы можно было сориентироваться.

Например, производственная экскурсия «Откуда текут молочные реки?», во время которой можно ознакомиться с историей села Орловка Щербактинского района, посетить музей, побывать на молочной ферме и животноводческом комплексе, стоит 3 500 тенге с человека. А вот 3-дневный тур в Баянаул с проживанием, питанием, проездом, обзорной экскурсией по национальному парку с посещением могилы Жасыбая, мест с наскальными рисунками у озера Торайгыр, скалы Кемпиртас, священной пещеры Коныр-Аулие обойдется в 22–25 тыс.

На сайте самый большой список касается туристических фирм – их 93, но реально работают 55–60, а на внутренний туризм ориентированы и того меньше – всего 9. В управлении предпринимательства, торговли и туризма признают, что бизнес только-только поворачивается лицом к этому направлению, но есть спрос, а значит, будет и предложение. Кстати, власти стараются поддерживать инициативы предпринимателей, которые создают уникальный продукт.

К ним можно отнести жителя села Есильбай Щербактинского района Ержана Какимбаева, который в прошлом году получил грант по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» в размере 3 млн тенге. Эти средства владелец животноводческого крестьянского хозяйства направил на покупку конного снаряжения, разработку маршрута и сегодня предлагает гостям со всего Казахстана конные походы по сак­ральным местам родного края – в первую очередь к мавзолею Габдула Уахит-хазрета.

Привлекают туристов Садыкащинское и Чушкалинское лес­ничества Шалдайского бора, соленое озеро Тайбагар, а также место под названием Колчаковская насыпь – незавершенное строительство железной дороги, которую хотели проложить представители Белого движения времен гражданской войны под началом вице-адмирала Александра Колчака. Кстати, в конце прошлого года короткий вариант маршрута в 60 км преодолел турист из Америки – 48-летний биолог из Чикаго Дуглас Ларсон. Он приехал в нашу страну, чтобы жениться на нашей соотечественнице, и казахстанская культура его очень заинтересовала.

А вот тем павлодарцам, которые устали от городской суеты, но не выдержат целого дня в седле, сельский отдых предлагает еще один предприниматель – Дмитрий Корепанов, который организовал в селе Новочерноярка центр сельского туризма «Поместье». Теплица, домашнее подворье с птицей и скотиной, огород, пасека, небольшое молочное производство – все это для физического труда и душевного расслабления. К слову, проект поддержан государственным грантом в 2 млн тенге.

– Я сам долгое время жил в городе, – говорит Дмитрий, – но всегда мечтал перебраться в деревню. Уверен, что агротуризм – перспективное направление. Есть у нас и социальный блок – бесплатное обучение школьников и студентов, профориентация. За селом – экономическое и продовольственное будущее страны, поэтому мы продвигаем экопродукцию, агитируем за развитие небольших фермерских хозяйств.

Здесь можно не только почувствовать себя фермером, но и порыбачить, сходить по грибы, ягоды. Буквально в конце февраля Корепанов намерен провести для гостей и жителей области праздник «Черноярка-фест» – с зимней рыбалкой, гонками на собачьих упряжках, конкурсами для активного отдыха. Победители в качестве подарка будут получать местную продукцию.

Еще одно направление, которое в Павлодарской области открывает явную перспективу, – это промышленный туризм. Правда, сегодня лишь у единичных турфирм имеется готовое предложение – разработанные маршруты, самый известный из которых называется «Экибас­туз – индустриальная гордость Казахстана».

Самая высокая в мире дымовая труба Экибастузской ГРЭС-2, самый большой открытый угольный разрез «Богатырь» – все это не только рекорды из Книги Гиннесса, но и объекты, которыми можно заинтересовать.

И ведь такой подход, основанный на местном колорите, – туристическая классика, которая работает во многих странах, даже тех, где есть шикарное пляжное направление. Радует, что об этом задумался и бизнес павлодарского Прииртышья.

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