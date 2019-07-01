Указ Президента Касым-Жомарта Токае­ва о снижении долговых обязательств по потребительским кредитам стал неожиданным, но, несомненно, дальновидным шагом, который был воспринят населением страны с большим воодушевлением и благодарностью.

Оно и понятно, ведь нет уверенности в том, что те, кто не может вернуть заемные средства сегодня, смогут возвратить их завтра. А сумма долга растет с каждым новым днем. На мой взгляд, этот широкий жест на самом деле позволит немалой части казахстанских семей избавиться от многолетней неподъемной финансовой нагрузки и дать возможность жить более качественной жизнью. Особенно это касается тех, кто по разным причинам потерял свою платежеспособность и просто не способен восстановить ее.

Вместе с тем нужно обязательно оградить неплатежеспособных от новых займов. Иначе все может перерасти в еще большую проблему, поскольку такой подход способен повлечь у населения привыкание, зарождение иждивенческого отношения к жизни и заражение этой «болезнью» других. Лучше помочь им с трудоустройством, дать новую востребованную профессию или найти более высокооплачиваемую работу.