​Не зарься на чужое

В Актобе задержаны подозревае­мые в многочисленных кражах. Так, в конце августа полицейские взяли с поличным 26-летнего злоумышленника – «специалиста» по кражам аккумуляторных батарей с автомашин.

Доказана причастность подозреваемого к 13 эпизодам подобного воровства. Кражи он совершал с машин исключительно без охранной сигнализации. Похищенное же сбывал в местах скупки аккумуляторов. По фактам проводится досудебное расследование.

А вот за серию квартирных краж на днях попался другой любитель чужого добра. Подозревается, что 30-летний мужчина похищал все, что, как говорится, попадало под руки, – сотовые телефоны, одежду, денежные средства. Сейчас уже доказана его причастность к 6 кражам.

Еще один задержанный, в свою очередь, промышлял на кражах велосипедов. На нем «числится» 5 преступлений, связанных с этим. Уносил он велосипеды с лестничных площадок многоквартирных домов. Причем перед продажей предварительно перекрашивал их в другой цвет. По этим кражам также проводится досудебное расследование.