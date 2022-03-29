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Не зевай, народ, нынче ярмарка идет!
Наталья Денисова
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В Кызылординской области стали регулярными и весьма востребованными продовольственные ярмарки.

Их проводят каждую субботу, и горожане ждут выходных, чтобы отовариться продуктами на неделю вперед, в том числе из стабилизационного фонда региона.

– Во-первых, покупать те продукты, что произведены местными фермерами, приятно, мы поддерживаем их, – рассказывает кызылординец Кайсар Кайметов. – Во-вторых, и это по нынешним временам немаловажно, СПК «Байконур» продает из стабфонда товары по ценам намного ниже рыночных. И каждую неделю моя семья, например, на продуктах питания благодаря ярмаркам экономит до 5–8 тысяч тенге. А свободные деньги откладываем на отпуск.

Продукты из стабфонда, действительно, дешевы: сахар, к примеру, стоит 263 тенге за килограмм, соль идет по 40 тенге, рис – по 175. Но есть, конечно, лимит на отпуск каждого товара в одни руки во избежание спекуляций.

Кстати, ярмарки организовывают и в городе Байконыре . Он находится в аренде у Российской Федерации в составе космического комплекса, но 80% населения здесь казахстанцы, и им нужна поддержка родного региона.

– Недавно у нас прошла казахстанская ярмарка на площадке за гостиницей «Центральная», ассортимент и цены порадовали, – рассказывает жительница Байконыра Людмила Сибирцева. – Некоторые продукты были на треть дешевле, чем у нас в магазинах, и рыба была, и колбасы, и молочной продукции много свежей. Просто здорово!

Ярмарку ту, кстати, организовало для байконырцев ТОО «РЗА» – крупный сельхозпроизводитель молочной и мясной продукции из Казалинского района, и предприниматели окрестных с Байконыром сел Торетам и Акай. За одно утро было продано около тонны свежей и охлажденной рыбы в ассортименте, 1 500 литров молока, 750 килограммов риса, более тонны овощей и фруктов, 400 килограммов колбасы, 200 килограммов куриного мяса, 2 200 штук яиц.

– Стабилизационный фонд Кызылординской области и дальше будет поддерживать население региона, стараясь, чтобы самые востребованные продукты питания по стабильным ценам мог купить каждый, – сообщил председатель правления стабфонда Талгат Бекишов.

На сегодняшний день, по его словам, в стабфонде достаточно продовольствия. Имеется 1 441,2 тонны базовых продуктов питания. В нынешнем году из областного бюджета на приобретение социально значимых товаров фонду выделено около 800 млн тенге. На эти средства закуплено 85 тонн моркови, 50 тонн капусты, 220 тонн рас­тительного масла, 204 тонны гречневой крупы и 204 тонны муки первого сорта.

К слову, в Приаралье используется и такой вид сдерживания цен, как кредитование предпринимателей, занимающихся торговлей, «на пополнение оборота», чтобы они могли ввозить в область те продукты, которые здесь не производятся.

– Субъектам предпринимательства на основании 22 контрактов по оборотной схеме выдано займов на сумму 1 163 миллиона тенге, – сообщили в акимате Кызылординской области. – Предприниматели, получившие займы, торгуют ассортиментом из 19 различных социально значимых продуктов питания, а также продукцией стабилизационного фонда по ценам ниже рыночных в 36 социальных магазинах Кызылорды и 14 крупных супермаркетах области.

Для обеспечения жителей региона социальным хлебом, который продается в социальных магазинах по 55 тенге, подписан меморандум между АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация», Министерством сельского хозяйства и акиматом Кызылординской области о приобретении удешевленной пшеницы.

Пшеница уже поступает вагонами с зернохранилищ на мукомольное предприятие. Затем недорогую муку получат пекарни, которые выпускают социальный хлеб.

Также нет повода беспокоиться относительно запасов сахара, подчеркивают в акимате облас­ти. Регион располагает запасом сладкого товара в 334,2 тонны, из этого объема на складах в торговых домах находится 106,6 тонн, в стабилизационном фонде – 100 тонн.

Сахар из стабфонда продается в социальных магазинах и социальных уголках крупных торговых точек по 263 тенге за килограмм. Кроме того, стабфонд имеет обязательства по контрактам с торговыми партнерами на предмет доставки в Кызылординскую область еще 125 тонн данного товара.

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