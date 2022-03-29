Свежий выпуск Не зевай, народ, нынче ярмарка идет! 29 марта 2022 г. 1:58 Наталья Денисова subscriber В Кызылординской области стали регулярными и весьма востребованными продовольственные ярмарки. Их проводят каждую субботу, и горожане ждут выходных, чтобы отовариться продуктами на неделю вперед, в том числе из стабилизационного фонда региона. – Во-первых, покупать те продукты, что произведены местными фермерами, приятно, мы поддерживаем их, – рассказывает кызылординец Кайсар Кайметов. – Во-вторых, и это по нынешним временам немаловажно, СПК «Байконур» продает из стабфонда товары по ценам намного ниже рыночных. И каждую неделю моя семья, например, на продуктах питания благодаря ярмаркам экономит до 5–8 тысяч тенге. А свободные деньги откладываем на отпуск. Продукты из стабфонда, действительно, дешевы: сахар, к примеру, стоит 263 тенге за килограмм, соль идет по 40 тенге, рис – по 175. Но есть, конечно, лимит на отпуск каждого товара в одни руки во избежание спекуляций. Кстати, ярмарки организовывают и в городе Байконыре . Он находится в аренде у Российской Федерации в составе космического комплекса, но 80% населения здесь казахстанцы, и им нужна поддержка родного региона. – Недавно у нас прошла казахстанская ярмарка на площадке за гостиницей «Центральная», ассортимент и цены порадовали, – рассказывает жительница Байконыра Людмила Сибирцева. – Некоторые продукты были на треть дешевле, чем у нас в магазинах, и рыба была, и колбасы, и молочной продукции много свежей. Просто здорово! Ярмарку ту, кстати, организовало для байконырцев ТОО «РЗА» – крупный сельхозпроизводитель молочной и мясной продукции из Казалинского района, и предприниматели окрестных с Байконыром сел Торетам и Акай. За одно утро было продано около тонны свежей и охлажденной рыбы в ассортименте, 1 500 литров молока, 750 килограммов риса, более тонны овощей и фруктов, 400 килограммов колбасы, 200 килограммов куриного мяса, 2 200 штук яиц. – Стабилизационный фонд Кызылординской области и дальше будет поддерживать население региона, стараясь, чтобы самые востребованные продукты питания по стабильным ценам мог купить каждый, – сообщил председатель правления стабфонда Талгат Бекишов. На сегодняшний день, по его словам, в стабфонде достаточно продовольствия. Имеется 1 441,2 тонны базовых продуктов питания. В нынешнем году из областного бюджета на приобретение социально значимых товаров фонду выделено около 800 млн тенге. На эти средства закуплено 85 тонн моркови, 50 тонн капусты, 220 тонн растительного масла, 204 тонны гречневой крупы и 204 тонны муки первого сорта. К слову, в Приаралье используется и такой вид сдерживания цен, как кредитование предпринимателей, занимающихся торговлей, «на пополнение оборота», чтобы они могли ввозить в область те продукты, которые здесь не производятся. – Субъектам предпринимательства на основании 22 контрактов по оборотной схеме выдано займов на сумму 1 163 миллиона тенге, – сообщили в акимате Кызылординской области. – Предприниматели, получившие займы, торгуют ассортиментом из 19 различных социально значимых продуктов питания, а также продукцией стабилизационного фонда по ценам ниже рыночных в 36 социальных магазинах Кызылорды и 14 крупных супермаркетах области. Для обеспечения жителей региона социальным хлебом, который продается в социальных магазинах по 55 тенге, подписан меморандум между АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация», Министерством сельского хозяйства и акиматом Кызылординской области о приобретении удешевленной пшеницы. Пшеница уже поступает вагонами с зернохранилищ на мукомольное предприятие. Затем недорогую муку получат пекарни, которые выпускают социальный хлеб. Также нет повода беспокоиться относительно запасов сахара, подчеркивают в акимате области. Регион располагает запасом сладкого товара в 334,2 тонны, из этого объема на складах в торговых домах находится 106,6 тонн, в стабилизационном фонде – 100 тонн. Сахар из стабфонда продается в социальных магазинах и социальных уголках крупных торговых точек по 263 тенге за килограмм. Кроме того, стабфонд имеет обязательства по контрактам с торговыми партнерами на предмет доставки в Кызылординскую область еще 125 тонн данного товара. Пред. След. Пред. След.