Не ждите «лесоруба»

Колонка обозревателей
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Елена Левкович

В минувший понедельник произошло то, что, как мы всегда считали, «у нас быть не может»: в одной из школ Петропавловска ученик напал на сверст­ников.

Напал не с кулаками, а с топором, и не просто припугнул, а серьезно ранил ребят. Двое оказались в реанимации. Пересказывать подробности трагедии смысла нет, медиаресурсы полны показаниями очевидцев.

Для многих ситуация стала обескураживающей. Раньше подобное происходило лишь где-то далеко, и про это говорили: «Вот вам результаты вседозволен­ности». Понятно, что в родительских чатах началась паника. Все вспомнили о дремлющих на проходных пенсионерах, которые, случись что, уж точно не смогут дать отпор не то что бандитам, а даже недорослю с ножом или топором. Стали требовать провести срочные проверки и огласить прилюдно список учеников, стоящих на психиатрическом учете (в первые часы прошла информация, что нападавший имел соответствующую справку). Задались вопросом: почему не досматривают учащихся при входе в школу? Почему нет металлоискателя? И вооруженного охранника?..

Так ведь оглянитесь вокруг: много ли вы видели школ, где есть действительно серьезная охрана? Чтобы вот как в минис­терстве каком-нибудь, куда и мышь не проскочит. Где тебя пощупают, просветят, чуть ли не на зуб попробуют, дабы убедиться, что ты не представляешь опаснос­ти для взрослых дядь и теть и государст­венных секретов. Нет таких школ нигде, вообще нигде! Даже в частных школах, детских садах вас встретит администратор, та же женщина предпенсионного возраста в теплой жилетке.

Но ведь родители и сами против превращения учебных заведений в строго охраняемые объекты. Сколько раз в Сети появлялись жалобы от мам и пап, которые сетовали на невозможность просто так, без предварительной записи попасть к завучу, например. «То ли дело раньше…» – вздыхали утомленные примитивными мерами безопасности взрослые.

А кто-то постарался понять причины случившегося? Почему же подросток так повел себя? И правда ли, сыграл роль какой-то диагноз? Или виноват буллинг? Ведь и такая версия появилась тут же. Или все проще и вместе с тем страшнее: всплыл очередной «Синий кит», будь он неладен, «Пустой дом» или, как распрост­ранили в пабликах, «Лесоруб». Но пока ничего неясно, а у страха глаза велики – чего только не наговорят.

Конечно, обрушились на родителей подростка. «Недосмотрели, не уследили. Почему ребенок с диагнозом (к слову, диагноз прозвучал – «депрессия») учится с нормотипичными детьми в одном классе?» – негодовали в понедельник. А вот положа руку на сердце, все ли из нас контролируют каждый шаг своего ребенка?

Я не оправдываю ни подростка, решившегося на страшное, ни его близких, но вижу так: родители в любом случае знали о состоянии своего сына. Уже то, что фигурирует депрессия (а для ребенка в таком возрасте это очень и очень печальный диагноз), говорит о том, что взрослые старались что-то предпринять, отвели к врачу, нашли проблему. А уследить за тем, что подросток смотрит в телефоне, практически нереально. Мы, старшее поколение, не всегда знаем, куда в этом телефоне заглянуть и как проверить историю браузера на компьютере.

Бесспорно, произошедшее – тревожный сигнал. Вот так запросто, в месте, которое мы привыкли считать вторым домом для своих детей, может произойти непоправимое. Сейчас во всех школах инициированы проверки, будет сказано много слов и даже наверняка предпринято много действий. Хорошо бы, чтобы с толком, а не для отчетности. И хорошо бы думать о безопасности наших детей всегда, заранее, а не когда придет «лесоруб».

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