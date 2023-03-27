«Не знаем, кому жаловаться!»

Проблемная зона
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

В Риддере горожане по-прежнему мерзнут из-за продолжающихся аварий на ТЭЦ.

Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов 24 марта объя­вил в городе ЧС регионального масштаба. Причиной стала очередная авария на городской ТЭЦ, случившаяся накануне Наурыза. Произошло короткое замыкание на силовом кабеле вентилятора, вызвавшее загорание и выход из строя котлов высокого давления.

Температура воды на подаче в сеть снизилась до плюс 40 градусов. Следом, буквально через три дня, взорвалась мелкодисперсная угольная пыль на тракте подачи угля. Всего, по словам главы региона, в текущем отопительном сезоне, который, к слову, еще не завершен, в работе теплоэлектроцентрали отмечено 67 остановок.

– Новый собственник не проя­вил никакой активности, – заявил аким области. – Кредиторская задолженность возросла, превысив 3,1 миллиарда тенге. Имеются серьезные проблемы с поставками угля, мазута, электроэнергии, оплатой работ тех компаний, которые с 6 ноября занимались экстренными ремонтами.

В сложившейся ситуации исполнительная власть заявила, что берет управление тепловой станцией на себя. Основная задача – завершить штатно отопительный сезон. Еще один вопрос – о собственнике ТЭЦ. По словам Даниала Ахметова, ввиду финансовой несостоятельности новоявленного инвес­тора он должен передать ТЭЦ в коммунальную собственность.

Конечно, проблемы с отоп­лением и горячей водой стали ложкой дегтя в атмосфере празднования Наурыза. Несмот­ря на призывы главы города Дмитрия Горькового проявить понимание, жители закидали жалобами паблики и форумы в социальных сетях.

«Мы уже не знаем, кому жаловаться – Президенту или Премь­ер-министру, – рассказала жительница Риддера Бахыт Сеитова. – Всю зиму мерзли. Сейчас вроде собственник сменился, а отопления почти нет, вместо горячей воды бежит чуть теп­лая, ее нужно греть. Столько обращений отправили в Астану! Все понимают, что спасти нашу тепловую станцию сможет только капитальный ремонт. Нам без разницы, откуда будут инвестиции, кто вложится в новое оборудование и сети. Лишь бы до осени успели все привести в порядок. В Риддере климат суровый, горный, лето короткое».

Напомним: с ноября на ТЭЦ Риддера произошла череда крупных аварий, поставивших город на грань катастрофы. В ноябре-декабре вышли из строя котлоагрегаты, дважды была затоплена багерная насосная станция. В январе пожар пол­ностью уничтожил тракт подачи угля. В течение недели, пока шли ремонтные работы, каменное топливо подавали вручную, лишь бы не разморозить город. Как показала республиканская ревизия, изношенность оборудования на энергетическом предприятии достигла почти 75%, оно вошло в «красную зону».

В конце января на ТЭЦ неожиданно для всех объявился новый собственник с громкими обещаниями вложить 7 млрд тенге в модернизацию, а также построить в Риддере коксохимический завод. Не прошло и двух месяцев, как жизнь сама показала, чего стоит этот инвестор.

К слову, по данным региональной энергоснабжающей компании, в текущем отопительном сезоне потребление электроэнергии в Риддере выросло почти на 30%. Всю зиму из-за аварийных сбоев на ТЭЦ людям приходилось включать электрообогреватели и бойлеры.

На днях результатами проверки поделились еще в и областном надзорном органе. Прокуроры выявили на станции свыше 240 нарушений законодательства, в том числе нецелевое расходование средств тарифной сметы и инвестиционной прог­раммы на сумму 548 млн тенге.

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