Не знаем потребностей и тратим лишние деньги – Сагинтаев о закупе лекарств
Анастасия Прилепская
При госзакупе лекарственных средств регионы не знают реальных потребностей и завышают данные, а государство тратит лишние деньги. Об этом заявил Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сколько бы мы ни брали этот вопрос на контроль, в завышенном количестве закупаем (препараты – прим. автора). То есть мы не знаем реальной потребности и тратим лишние деньги при закупе лекарств. Потом все это складируем. И получается у нас перерасход денежных средств. Мы должны в каждой области знать, какие препараты, в каком объеме и для какой больницы нужны", – сказал Бакытжан Сагинтаев.
Он дал задание акимам внимательнее контролировать процесс подачи заявок на госзакуп лекарств и анализировать запросы каждой больницы и поликлиники.
Кроме того, Премьер-министр раскритиковал работу в регионах по внедрению принципов государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере здравоохранения.
"В Северо-Казахстанской области ни одного проекта по ГЧП не построено. В Караганде и Костанае – по четыре проекта, в Астане – 90, в Алматы – 57. То есть в регионах, которые я озвучил, не проводится работа по ГЧП. Все возможности созданы, рабочие места нужно создавать", – подчеркнул глава Правительства.
Он напомнил, что внедрение государственно-частного партнерства в регионах – один из приоритетов, отмеченных в Послании Президента РК.