Экономика
Не знаем потребностей и тратим лишние деньги – Сагинтаев о закупе лекарств
Анастасия Прилепская
При госзакупе лекарственных средств регионы не знают реальных потребностей и завышают данные, а государство тратит лишние деньги. Об этом заявил Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Сколько бы мы ни брали этот вопрос на контроль, в завышенном количестве закупаем (препараты – прим. автора). То есть мы не знаем реальной потребности и тратим лишние деньги при закупе лекарств. Потом все это складируем. И получается у нас перерасход денежных средств. Мы должны в каждой области знать, какие препараты, в каком объеме и для какой больницы нужны", – сказал Бакытжан Сагинтаев.

Он дал задание акимам внимательнее контролировать процесс подачи заявок на госзакуп лекарств и анализировать запросы каждой больницы и поликлиники.

Кроме того, Премьер-министр раскритиковал работу в регионах по внедрению принципов государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере здравоохранения.

"В Северо-Казахстанской области ни одного проекта по ГЧП не построено. В Караганде и Костанае – по четыре проекта, в Астане – 90, в Алматы – 57. То есть в регионах, которые я озвучил, не проводится работа по ГЧП. Все возможности созданы, рабочие места нужно создавать", – подчеркнул глава Правительства.

Он напомнил, что внедрение государственно-частного партнерства в регионах – один из приоритетов, отмеченных в Послании Президента РК. 

Популярное

Все
Как решить "пастбищную" проблему Казахстана – интервью
Мировой океан нуждается в спасении, считают эксперты
В Восточном Казахстане санитарные службы изъяли десятки образцов продуктов, опасных для здоровья
Ученые бьют тревогу по поводу ухудшения состояния лесов на Рудном Алтае
Украли то, не знаем что
К вопросу о регистрации политических партий
Что посеешь?
"Пьяная" дорожная разметка в Атырауской области рассмешила Казнет (видео)
Европа снова горит из-за аномальной жары
Время «сверить часы»
Получи профессию бесплатно
Лучше пять раз повторить, чем один в воде ловить
Жизнь без гражданства
Здесь готовят инженеров
Наши сильны в географии
Обнаружено и изъято
На несколько барымтачей меньше
Родители, будьте внимательны!
В пользу государства
Путь добра и помощи
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Закон Республики Казахстан
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Закон Республики Казахстан
Евросоюз готов помочь Казахстану в возврате выведенных из страны активов
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Сто секунд до катастрофы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Аким ВКО озвучил свою заработную плату
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда

Читайте также

Экономика
Что посеешь?
Экономика
Как решить "пастбищную" проблему Казахстана – интервью
Экономика
На 53 миллиона долларов занизили стоимость ввезенных в Каза…
Экономика , Общество
Завод по производству соды планируют запустить в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]