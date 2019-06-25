Не знаешь? Подскажем

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Галина Вологодская

На сегодня центры поддержки предпринимателей созданы во всех городах и районах области, всего их 19. Главы крестьянских хозяйств могут здесь проконсультироваться практически по любому вопросу в сфере бизнеса, получить помощь в оформлении заявки на получение субсидий или с отчетом по скоту, технике и земле.

Как рассказал руководитель отдела областной палаты предпринимателей Аскар Жакупбаев, в информационной базе общест­венной организации собраны данные по всем сельхозтоваропроизводителям региона. Фермеру достаточно иметь электронную цифровую подпись, чтобы подать заявку, например, на кредитование или субсидирование, не выезжая из района.

– В наших центрах предпринимателю дадут всю информацию по новым ветеринарным препаратам, по вакцинам нового поколения, по поставщикам техники и запчастей, – рассказал руководитель отдела. – Вплоть до того, на какую откорм­площадку поставить скот и куда сдать мясо на переработку. Теперь нет необходимости выезжать для этого за 300–400 километров в Усть-Каменогорск или Семей.

Как отметили в областной палате, все районные центры поддержки предпринимателей работают 5 дней в неделю и объединены общей сервисной и информационной сетью.

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