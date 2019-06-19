Не зная броду...

456
Любовь Доброта, Туркестанская область

Субботним вечером капитан полиции, инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела полиции Шардаринского райо­на Шаукат Ибадуллаев, вместе с коллегой, старшим лейтенантом полиции Айданой Наханшановой, проводили рейд на берегу Сыр­дарьи. Человека, барахтаю­щегося в воде, полицейские заметили случайно. Сначала они услышали крик о помощи, а вглядевшись, увидели мужчину, который то уходил под воду, то снова выныривал на поверхность. Шаукат не раздумывая бросился за ним в Сырдарью. Быстрыми движениями он доплыл до терпящего бедствие человека и смог вытащить его на берег.

На помощь тут же бросилась Айдана, оказав пострадавшему первую медицинскую помощь. Видно было, что мужчина наглотался воды и нуждается в специализированной медицинской помощи. Чтобы не терять драгоценные минуты, полицейские не стали ждать прибытия на берег реки машины скорой помощи. Они подняли мужчину, положили его в свою машину и тут же выехали в больницу. Там его сразу же передали медицинским работникам. Сейчас здоровью сельчанина ничего не угрожает. Он получает лечение в больнице Шардаринского района.

Выяснилось, что житель Ордабасинского района приехал в гости и решил искупаться в полноводной Сырдарье. Не зная дно и глубину реки, он не рассчитал свои силы и переоценил способность держаться на воде. От трагедии его разделяли считанные минуты. Судьба дала 59-летнему ордабасинцу шанс на спасение. Не окажись в непосредственной близости Шаукат, неизвестно, чем могло закончиться для него желание окунуться в воду. Спасенный мужчина выразил слова благодарности отважному шардаринскому полицейскому, который вместе с Айданой все это время навещает спасенного мужчину в больнице.

Капитан полиции Шаукат Ибадуллаев 14 лет работает в органах внутренних дел. Коллеги и руководство отдела полиции Шардаринского района говорят о нем как об очень опытном и ответственном сотруднике. А еще в свободное от работы время полицейский занимается творчеством – пишет стихи, активно участвует в областных творчес­ких конкурсах. В семье капитана подрастают три дочери и сын.

Признательность Шаукату выразил не только спасенный ордабасинец, но и поощрило руководство. Капитан же в своем поступке не видит ничего особенного, уверяя, что точно так поступил бы каждый. Самое главное в той ситуации, по его словам, действовать нужно было быстро, ведь на раздумья у него не было ни секунды. А вот люди, желающие окунуться в нез­накомую реку, должны сначала подумать, а уж потом купаться.

Популярное

Все
Дух романтики и героизма
Сваха как архитектор счастья
Паркет раскален до предела
В Приаралье становится больше зеленых зон
Как можно больше света и тепла!
Благоустраивается город номадов
Путевка на большую сцену
Новый уровень сотрудничества
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
Точка опоры и уверенность в завтрашнем дне
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Математическая олимпиада для курсантов СНГ
Поддержать инициативу Казахстана
Реальность, призывающая к действиям
В условиях глобального зеленого перехода
Циркулярная экономика и повышение ресурсной эффективности
ШОС и ЮНЕП продумывают совместные действия для устойчивого будущего региона
Привлечь молодежь в библиотеку
Сохраняя правозащитный баланс
Маленький рай для шахтерского края
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Серебро с золотым отливом
Светильники из вторсырья
«Махаббат» превращает нити в чувства
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Алгоритмы и этические нормы
Великий балетный реформатор
Казахстан привлекает инвесторов
Стартовал проект по цифровому учету деревьев
Настоящая кузница чемпионов
«Белых хакеров» и инженеров ИИ будут обучать для защиты энергообъектов
Падение детей из окон: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Умные очки для слабовидящих
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

