Не зная броду...

Субботним вечером капитан полиции, инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела полиции Шардаринского райо­на Шаукат Ибадуллаев, вместе с коллегой, старшим лейтенантом полиции Айданой Наханшановой, проводили рейд на берегу Сыр­дарьи. Человека, барахтаю­щегося в воде, полицейские заметили случайно. Сначала они услышали крик о помощи, а вглядевшись, увидели мужчину, который то уходил под воду, то снова выныривал на поверхность. Шаукат не раздумывая бросился за ним в Сырдарью. Быстрыми движениями он доплыл до терпящего бедствие человека и смог вытащить его на берег.

На помощь тут же бросилась Айдана, оказав пострадавшему первую медицинскую помощь. Видно было, что мужчина наглотался воды и нуждается в специализированной медицинской помощи. Чтобы не терять драгоценные минуты, полицейские не стали ждать прибытия на берег реки машины скорой помощи. Они подняли мужчину, положили его в свою машину и тут же выехали в больницу. Там его сразу же передали медицинским работникам. Сейчас здоровью сельчанина ничего не угрожает. Он получает лечение в больнице Шардаринского района.

Выяснилось, что житель Ордабасинского района приехал в гости и решил искупаться в полноводной Сырдарье. Не зная дно и глубину реки, он не рассчитал свои силы и переоценил способность держаться на воде. От трагедии его разделяли считанные минуты. Судьба дала 59-летнему ордабасинцу шанс на спасение. Не окажись в непосредственной близости Шаукат, неизвестно, чем могло закончиться для него желание окунуться в воду. Спасенный мужчина выразил слова благодарности отважному шардаринскому полицейскому, который вместе с Айданой все это время навещает спасенного мужчину в больнице.

Капитан полиции Шаукат Ибадуллаев 14 лет работает в органах внутренних дел. Коллеги и руководство отдела полиции Шардаринского района говорят о нем как об очень опытном и ответственном сотруднике. А еще в свободное от работы время полицейский занимается творчеством – пишет стихи, активно участвует в областных творчес­ких конкурсах. В семье капитана подрастают три дочери и сын.

Признательность Шаукату выразил не только спасенный ордабасинец, но и поощрило руководство. Капитан же в своем поступке не видит ничего особенного, уверяя, что точно так поступил бы каждый. Самое главное в той ситуации, по его словам, действовать нужно было быстро, ведь на раздумья у него не было ни секунды. А вот люди, желающие окунуться в нез­накомую реку, должны сначала подумать, а уж потом купаться.