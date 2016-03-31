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Не зря Надаля к нам приглашали…
Максут ИРЖАНОВ
Как отметил вчера на пресс-конференции исполнительный директор Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев, визит представителей Академии Рафаэля Надаля для проведения отбора детей – это результат приезда в Казахстан самого Рафы осенью 2014 года.

– Мы планировали это мероприятие со дня приезда Рафаэля Надаля в Казахстан для проведения здесь показательного матча с Жо-Вильфридом Тсонгой. Это было 24 сентября 2014 года. Мы знали и раньше, что идет строительство здания академии, которое было завершено за 14 месяцев, там созданы все условия для занятия теннисом, воспитания не только чемпионов, но и просто достойных граждан своей страны. Тогда же была достигнута договоренность, что в Казахстан приедут представители Академии Рафаэля Надаля, которые проведут отбор детей для обучения на базе этой академии. И вот это долгожданное событие состоялось, – сказал он.

На просмотр в Астану приехали 25 юных теннисистов из регионов республики. Прежде всего, это представители Павлодара, Шымкента, Актобе, Тараза, подающие большие надежды.

Один из гостей – тренер Академии Рафаэля Надаля Джоэль Фигуэрес – подчеркнул, что на отбор приехали талантливые дети, хорошо подготовленные физически, но с ними надо много работать над техникой.

Для учащихся предусмотрены программы, которые рассчитаны на неделю, месяц и год. Каждый курс (140 человек) будет включать в себя занятия на корте, физическую подготовку, работу с физиотерапевтами и психологами, а также проживание, питание и организацию досуга.

Официальное открытие намечено на май текущего года, а затем в июне состоится грандиозное торжественное открытие с участием Рафаэля Надаля. По словам Карлоса Косты – агента Рафаэля Надаля, на данный момент представители 70 стран изъявили желание тренироваться и базироваться в этой академии. Основная цель ее работы – передать опыт, современную методику и знания, достигнутые и накопленные на основе грандиозного успеха Рафаэля Надаля, всем теннисистам мира.

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