Политика
Не
Инга Селезнева


Законодательного регулирования остро требует вопрос повышения ответсвенности собственников и акционеров банка второго уровня. Глава государства подверг обоснованной критике акционеров проблемных банков, потребовав от них вложений собственных финансовых средств, для оздоровления и возврата выведенных ранее денег.

Необходимо законодательно ограничить кредитование банками своих акционеров и связанных с ними лиц, что способствует снижению рисков выводов активов. Сенат готов внести свою лепту в эту важную работу.

Следует завершить работу по очистке банковского портфеля от "плохих" кредитов, которые до сих пор сохраняются на балансе многих банков.

В настоящее время, реализуется Программа рефинансирования ипотечных займов, которая позволила сохранить единственное жильё более чем двадцати тысячам граждан, значительно снизить долговую нагрузку заемщиков и создать оптимальные условия для исполнения обязательств перед банками.

Кроме того, актуальным остаётся вопрос повышения финансовой грамотности населения. Так как недостаточная информированность приводит к нерациональным решениям, потере личных сбережений. Наряду с этим, рост разнообразия финансовых продуктов, распространение мошеннических схем, финансовых пирамид, приводит к подрыву довершения к банковским институтам и финансовой системе в целом.


Перед нами стоит задача по построению превентивной( антикризисном управлении в системе менеджмента хозяйствующего субъекта - примечание автора) модели управления в банковской сфере. Мы заранее должны определить источники финансовой уязвимости, которые в перспективе могут создать угрозу для финансовой стабильности, и не решать проблемы постфактум. Такая задача требует пересмотра системы регулирования и надзора на законодательном уровне. Парламент и Сенат готов поддержать эти инициативы, направленные на на совершенствование деятельности Нацбанка, усиления его регуляторного мандата.

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