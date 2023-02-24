Небесные создания

Лето, нагретая трава, плывущие над головой облака-кораб­лики, барашки, пирамидки… Наверняка каждый помнит, как в детстве наблюдал волшебные картины в небе. И наверняка каждый со школьной скамьи знает закон этого явления – круговорот воды в природе. Влага испаряется, поднимается в воздух, охлаждается, превращаясь в конденсат, или тучи. И возвращается на землю дождем или снегом.

Звучит просто, но остаются многочисленные «почему». Например, почему в небе можно увидеть то полупрозрачные перья, то темные тучи. Почему одни облака находятся на высоте в десятки километров, а другие ползут, цепляя верхушки деревьев…

Кухня погоды до сих пор во многом остается загадкой. По словам доктора PhD Восточно-Казахстанского техуниверситета им. Д. Серикбаева Даулета Асанова, образование облаков – тот еще экшн. Примерно треть всех испарений на планете – это вклад мирового океана, остальные две трети дают леса, реки, лесостепи. Каждое растение – это целая «химико-физическая лаборатория», у каждого дерева своя «кровеносная» система. Верх­няя часть кроны, например, получает питание во многом благодаря такому физическому свойству молекул воды, как полярность, – они сцепляются друг с другом и заполняют мельчайшие капилляры в стволе и ветках. Летом каждый листик­ под воздействием солнца производит пар. Причем, если посчитать общую листовую поверхность лесов планеты, она вчетверо больше площади всей суши.

Зимой влага, опять-таки подогреваемая солнцем, поднимается в воздух со снежных шапок на хвойных лапах. Причем чем интенсивней испарения, тем, по законам физики, мощней восходящие потоки и тем, в свою очередь, все активней происходит засасывание приземных слоев.

Понятно, что это упрощенная схематичная картина. Воздушные массы могут выталкиваться вверх, например, сталкиваясь с горным рельефом или при встрече теплых и холодных атмосферных фронтов. Или под влиянием циклона… В любом случае, в атмосфере происходят невероятные «пляски» воздуха вдоль и поперек. Обычным зрением их, конечно, не увидишь, – можно только почувствовать силу ветра. Но именно благодаря этим «вальсам», «рок-н-роллам» и «канканам» в небе и возникают необычные сказочные картины.

– Облака – воплощенная поэзия природы, – отметил ученый. – Существует даже международное общество любителей облаков. Его манифест гласит: облака – это отражение атмосферного настроения, и по ним можно читать так же, как по лицу человека. Члены общества обязуются сражаться против идеи «безоблачного неба» во всех ее проявлениях.

Форма облаков напрямую зависит от того, на какую высоту они поднялись. Самыми эффектными считаются светящиеся и перламутровые – в ярусе от 22 до 50 км и выше! Это скопления микроскопических льдинок, дающих при вечернем освещении фантастическое зрелище. Увидеть его – большая редкость. Чуть ниже – от 2 до 15 км – могут появляться пейзажи в виде морских волн, перьев, когтей, вееров. В учебниках они значатся как перистые облака. Эффект дают пылинки льда, а также разные скорости воздушных слоев.

Еще чуть ниже – в 3–5 км от земной поверхности – царят перисто-кучевые облака – микс мельчайших капелек и кристалликов льда. Те самые барашки, рыбки, медузы, за которыми охотятся все художники и фотографы. Ярус в 2 км – это царство слоисто-кучевых и дождевых туч. Еще ниже – в 600–700 метрах от земной поверхности – гуляют слоистые облака, или поднявшийся туман.

– У некоторых видов облаков есть даже имена собственные, – отметил ученый. – В США длинные дорожки в небе называют утренней Глорией, а черные тучи, предвещающие ненастье, – грозовым воротником. Синоптикам эти небесные создания помогают прогнозировать погоду.