​«Небесные» врачи

Награда нашла своих героев ровно год спустя после злополучного вылета. В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям в торжественной обстановке врачу анестезиологу-реаниматологу Галине Семеновой и фельдшеру Татьяне Сергеевой от имени республиканского Комитета ЧС МВД вручили нагрудные знаки «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» – «За героизм в чрезвычайных ситуациях».
– У меня до сих пор не укладывается, как эти хрупкие женщины вытащили из-за штурвала кабины рослого мужчину, у которого вес вдвое больше, – признался представитель регионального подразделения АО «Казавиаспас» Александр Кузовников. – Причем все происходило в условиях, когда машину могло сорвать в штопор. Медики заслужили награды за силу духа и профессионализм. Они спасли несколько жизней, спасли себя, предотвратили авиакатастрофу!
В Восточном Казахстане санитарная авиация начала действовать с 2011 года, как и в целом по республике. За это время экстренная помощь «небесных» медиков позволила спасти в отдаленных селах, таежных населенных пунктах сотни человеческих жизней. Недаром вертолет Eurocopter EC-145, спускающийся с высоты с дежурной бригадой, в народе назвали ангелом.
...Год назад, в октябре 2018-го, поступил сигнал из Риддера: у пациента тяжелая черепно-мозговая травма, требуется срочная помощь. Больного подняли на борт. Через несколько минут его должны были принять в областном специализированном медцентре в Усть-Каменогорске. И в этот небольшой промежуток времени, когда вертолет находился в воздухе, случилась беда. Как вспоминают сейчас медики, машину вдруг сильно тряхнуло, она накренилась и начала вращаться. Инерция была такой, что развернуло носилки с пациентом.
– Все заняло одно мгновение, – рассказала Галина. – Я увидела, что второй пилот навалился на командира судна, у него начался сильный судорожный синдром. Он упал на рычаги управления, заблокировал педаль. Что было дальше? Просто действовала на автомате. У медиков это одно из профессиональных качеств – отключать эмоции и действовать с холодной головой. Мысль была одна: «только не в мою смену».
Обе женщины бросились к пилотам. Врач убрала ноги с педали, фельдшер подхватила потерявшего сознание летчика за плечи, освободила штурвал. Пока командир выравнивал судно, медики вытаскивали из кабины пилота. Хорошо, салон еврокоптера как раз рассчитан на двоих пациентов. Мужчину уложили, оказали ему первую помощь. Еще несколько минут – и вертолет приземлился на площадке на окраине Усть-Каменогорска.
– Мы сообщили об экстренной посадке, вызвали дополнительную бригаду скорой помощи, – поделилась воспоминаниями фельдшер. – Пилота госпитализировали в инсультный центр областной больницы, а мы сопроводили риддерского пациента в нейрохирургию.
«Накрыло» женщин, по их словам, когда они уже вернулись на станцию. Только в родной ординаторской пришел мандраж. Их на борту в небе было пятеро, все могли погибнуть. Но все спаслись.
– Год назад бригаду просто похвалили за самоотверженность, а сегодня вручили награды и цветы, – заключили в департаменте по чрезвычайным ситуациям. – Эти женщины – настоящие герои, потому что в сложной ситуации сохранили силу духа и проявили профессионализм.