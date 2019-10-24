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​«Небесные» врачи
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Награда нашла своих героев ровно год спустя после злополучного вылета. В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям в торжественной обстановке врачу анестезиологу-реаниматологу Галине Семеновой и фельдшеру Татьяне Сергеевой от имени республиканского Комитета ЧС МВД вручили нагрудные знаки «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» – «За героизм в чрезвычайных ситуациях».

– У меня до сих пор не укладывается, как эти хрупкие женщины вытащили из-за штурвала кабины рослого мужчину, у которого вес вдвое больше, – признался представитель регионального подразделения АО «Казавиаспас» Александр Кузовников. – Причем все происходило в условиях, когда машину могло сорвать в штопор. Медики заслужили награды за силу духа и профессионализм. Они спасли несколько жизней, спасли себя, предотвратили авиа­катастрофу!

В Восточном Казахстане санитарная авиация начала действовать с 2011 года, как и в целом по республике. За это время экстренная помощь «небесных» медиков позволила спасти в отдаленных селах, таежных населенных пунк­тах сотни человеческих жизней. Недаром вертолет Eurocopter ­EC-145, спускающийся с высоты с дежурной бригадой, в народе назвали ангелом.

...Год назад, в октябре 2018-го, поступил сигнал из Риддера: у пациента тяжелая черепно-мозговая травма, требуется срочная помощь. Больного подняли на борт. Через несколько минут его должны были принять в областном специализированном медцент­ре в Усть-Каменогорске. И в этот небольшой промежуток времени, когда вертолет находился в воздухе, случилась беда. Как вспоминают сейчас медики, машину вдруг сильно тряхнуло, она накренилась и начала вращаться. Инерция была такой, что развернуло носилки с пациентом.

– Все заняло одно мгновение, – рассказала Галина. – Я увидела, что второй пилот навалился на командира судна, у него начался сильный судорожный синдром. Он упал на рычаги управления, заблокировал педаль. Что было дальше? Просто действовала на автомате. У медиков это одно из профессиональных качеств – отключать эмоции и действовать с холодной головой. Мысль была одна: «только не в мою смену».

Обе женщины бросились к пило­там. Врач убрала ноги с педали, фельдшер подхватила потерявшего­ сознание летчика за плечи, освободила штурвал. Пока командир выравнивал судно, медики вытас­кивали из кабины пилота. Хорошо, салон еврокоптера­ как раз рассчитан на двоих пациентов. Мужчину уложили, оказали ему первую помощь. Еще несколько минут – и вертолет приземлился­ на площадке на окраине Усть-­Каменогорска.

– Мы сообщили об экстренной по­садке, вызвали дополнительную бригаду скорой помощи, – поделилась­ воспоминаниями фельдшер. – Пилота госпитализировали в инсультный центр областной больницы, а мы сопроводили риддерского пациента в нейрохирургию.

«Накрыло» женщин, по их словам, когда они уже вернулись на станцию. Только в родной ординаторской пришел мандраж. Их на борту в небе было пятеро, все могли погибнуть. Но все спаслись.

– Год назад бригаду просто похвалили за самоотверженность, а сегодня вручили награды и цветы, – заключили в департаменте по чрезвычайным ситуациям. – Эти женщины – настоящие герои, потому что в сложной ситуации сохранили силу духа и проявили профессионализм.

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