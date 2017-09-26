​Небезопасная дорога

За четыре дня профилактической акции «Безопасная дорога» в регионе были задержаны 47 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения. То есть в каждые из контролируемых полицейскими сутки на дороги выезжали по 14–15 потенциальных виновников смертельного ДТП. Кроме того, 87 человек колесили, не имея права управлять транспорт­ным средством.

По-прежнему искушают водителей, поглощая их внимание, и мобильные телефоны. Болтунов за рулем оказалось не один, не два, а 300, на разных видах транспорта. Разбавляют время движения по маршруту личными разговорами и водители пассажирских автобусов, создавая реальную угрозу безопасности своих пассажиров. И если учесть, что на дорогах неправильно ведут себя еще и пешеходы – таких к ответственности привлечено свыше 400 человек, то можно представить, какой опасности подвергают себя и других безответственные любители телефонных переговоров.