Фото из открытых источников
Общество
Небезопасные напитки и энергетики выявили в Нур-Султане

Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана в рамках мониторинга безопасности продукции в 2022 году отобрано на экспертизу 63 образца безалкогольных напитков импортного и отечественого производства, в том числе 23 образца энергетических напитков, сообщает Kazpravda.kz.

Отмечается, что по результатам лабораторных исследований несоответствовало требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза 12 проб напитков импортного производства, из них 5 проб энергетических напитков.

Кроме того, в следующих напитках обнаружено превышение концентрации бензоата натрия от 1,1 до 1,2 раза:

– «Напиток энергетический «Monster Ultra Can» производста Refresco Manalux B,V, Orange Nassaulaan 44, Нидерланды (номер партии: J2129D5, дата изготовления: 10.2021 г., срок годности: до 10.2023 г.);

– «Напиток безалкогольный тонизирующий газированный «Монстр «Энерджи Ультра» пр-ва: Refresko Banalux B.V., Orange Nassaulaan 44, BX, Maarheeze, Королевство Нидерландов (номер партии: H2101 D5, дата изготовления: 08. 2021 г., срок годности: 08.2023 г.);

– «Лимонад «Натахтари» пр-ва: АО «Ломиси», Грузия (номер партии не указан, дата изготовления:17.02.2022 г., срок годности: 270 суток) . 

Бензоат натрия – это натриевая соль бензойной кислоты, консервант – пищевая добавка Е-211.

«Пищевая добавка Е-211 широко применяется в пищевой промышленности как синтетический консервант, препятствует размножению бактерий, образованию плесени, токсинов. Его добавляют в продукты с целью увеличения срока годности. Его часто добавляют в мясопродукты, рыбные консервы и икру, майонез, кетчуп, кондитерские изделия, в джемы и мармелад, в газированные напитки, а также в безалкогольное пиво и алкогольные напитки с низким содержанием алкоголя», – сообщили в ведомстве. 

В натуральных продуктах бензоат натрия содержится в яблоках, изюме и клюкве, корице, в связанном виде находится в бруснике, чернике и меде, в виде продукта микробного разложения гиппуровой кислоты – в простокваше, йогурте и сыре, в форме сложных эфиров – в эфирных маслах. 

Увеличение концентрации консерванта Е-211 влияет не только на вкусовые свойства продукта, но и представляет опасность для здоровья человека. У некоторых людей бензоат натрия вызывает аллергические реакции. Продукты, содержащие Е-211, не рекомендуют употреблять с продуктами, в которых есть витамин С, так как при взаимодействии бензоата натрия и аскорбиновой кислоты образуется бензол, который отличается токсичностью и канцерогенностью и может провоцировать возникновение злокачественных опухолей.

Вместе с тем в рамках мониторинга безопасности продукции отмечается, что на торговых прилавках столицы допускаются случаи реализации напитков с истекшим сроком годности.

«В этой связи столичный Департамент призывает потребителей быть более внимательными при выборе безалкогольных прохладительных напитков, тщательно изучать маркировку на этикетке, обратить внимание на сроки годности, условия хранения. Продукция с нарушением маркировки, где нет информации об изготовителе, даты изготовления, срока годности и других данных, часто бывает фальсификатом и небезопасна для вашего здоровья, для здоровья родных и близких вам людей. Выбор продукции всегда остается за вами», – предупредили в ведомстве.

В случае обнаружения нарушений в торговых сетях необходимо проинформировать территориальные органы санитарно-эпидемиологического контроля по телефонам: 57-60-56, 57-60-59, эл. адрес: astana.dooz@gmail.com, сайт: dkkbtu.nur-sultan@dsm.gov.kz.

Популярное

Все
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Скандал из-за очередной реконструкции назревает в Алматы
Казахстанцы вынуждены вновь вспомнить о масках и антисептиках
Как в Казахстан возвращают похищенные активы из-за рубежа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 июля
Многомиллионные потери понесли костанайцы из-за непогоды
Я ушел навсегда...
Рейдерство: законодательный аспект
Ажиотажный спрос и подорожание сахарного песка вызвал в Интернете новый всплеск мошенничества
Ситуация вокруг программы ArtSport: давайте разбираться?
Город погубленных цветов
В Казахстане увеличен размер оплаты труда спортивных судей
Глазами репортера: спорт в погонах
Только с четвертой попытки за 2,8 млрд тенге ушел с торгов аэропорт в Петропавловске
Клад ханов Золотой Орды
В свете новых угроз
К древним городам и в лучшие музеи
Справа и с правами
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Закон Республики Казахстан
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Казахстане – данные на июль
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Закон Республики Казахстан
УЕФА наложен штраф на Казахстанскую федерацию футбола
Едкий дым в Таразе – в облакимате сделали срочное заявление
С нелегальными продавцами сахара будут бороться в Казахстане
Евросоюз готов помочь Казахстану в возврате выведенных из страны активов
Окаменелость рыбы с акватории реликтового океана Тетис нашли близ Нур-Султана
АО «KEGOC»: опережающее развитие НЭС Казахстана сейчас – требование времени
Сто секунд до катастрофы
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии

Читайте также

Общество
"Каждому казахстанцу по 500 тыс. тенге от крупного банка": …
Общество
Спасшему троих детей жителю Павлодарской области подарили к…
Общество
Полицейские проверки на дорогах усилят в Казахстане
Общество
Гранатометы, пулеметы и автоматы: более 125 схронов с оружи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]