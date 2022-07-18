Небезопасные напитки и энергетики выявили в Нур-Султане

Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана в рамках мониторинга безопасности продукции в 2022 году отобрано на экспертизу 63 образца безалкогольных напитков импортного и отечественого производства, в том числе 23 образца энергетических напитков, сообщает Kazpravda.kz.

Отмечается, что по результатам лабораторных исследований несоответствовало требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза 12 проб напитков импортного производства, из них 5 проб энергетических напитков.

Кроме того, в следующих напитках обнаружено превышение концентрации бензоата натрия от 1,1 до 1,2 раза:

– «Напиток энергетический «Monster Ultra Can» производста Refresco Manalux B,V, Orange Nassaulaan 44, Нидерланды (номер партии: J2129D5, дата изготовления: 10.2021 г., срок годности: до 10.2023 г.);

– «Напиток безалкогольный тонизирующий газированный «Монстр «Энерджи Ультра» пр-ва: Refresko Banalux B.V., Orange Nassaulaan 44, BX, Maarheeze, Королевство Нидерландов (номер партии: H2101 D5, дата изготовления: 08. 2021 г., срок годности: 08.2023 г.);

– «Лимонад «Натахтари» пр-ва: АО «Ломиси», Грузия (номер партии не указан, дата изготовления:17.02.2022 г., срок годности: 270 суток) .

Бензоат натрия – это натриевая соль бензойной кислоты, консервант – пищевая добавка Е-211.

«Пищевая добавка Е-211 широко применяется в пищевой промышленности как синтетический консервант, препятствует размножению бактерий, образованию плесени, токсинов. Его добавляют в продукты с целью увеличения срока годности. Его часто добавляют в мясопродукты, рыбные консервы и икру, майонез, кетчуп, кондитерские изделия, в джемы и мармелад, в газированные напитки, а также в безалкогольное пиво и алкогольные напитки с низким содержанием алкоголя», – сообщили в ведомстве.

В натуральных продуктах бензоат натрия содержится в яблоках, изюме и клюкве, корице, в связанном виде находится в бруснике, чернике и меде, в виде продукта микробного разложения гиппуровой кислоты – в простокваше, йогурте и сыре, в форме сложных эфиров – в эфирных маслах.

Увеличение концентрации консерванта Е-211 влияет не только на вкусовые свойства продукта, но и представляет опасность для здоровья человека. У некоторых людей бензоат натрия вызывает аллергические реакции. Продукты, содержащие Е-211, не рекомендуют употреблять с продуктами, в которых есть витамин С, так как при взаимодействии бензоата натрия и аскорбиновой кислоты образуется бензол, который отличается токсичностью и канцерогенностью и может провоцировать возникновение злокачественных опухолей.

Вместе с тем в рамках мониторинга безопасности продукции отмечается, что на торговых прилавках столицы допускаются случаи реализации напитков с истекшим сроком годности.

«В этой связи столичный Департамент призывает потребителей быть более внимательными при выборе безалкогольных прохладительных напитков, тщательно изучать маркировку на этикетке, обратить внимание на сроки годности, условия хранения. Продукция с нарушением маркировки, где нет информации об изготовителе, даты изготовления, срока годности и других данных, часто бывает фальсификатом и небезопасна для вашего здоровья, для здоровья родных и близких вам людей. Выбор продукции всегда остается за вами», – предупредили в ведомстве.

В случае обнаружения нарушений в торговых сетях необходимо проинформировать территориальные органы санитарно-эпидемиологического контроля по телефонам: 57-60-56, 57-60-59, эл. адрес: astana.dooz@gmail.com, сайт: dkkbtu.nur-sultan@dsm.gov.kz.