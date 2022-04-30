Небезучастное общество позволит создать думающих и патриотически настроенных граждан – эксперт о референдуме

Член Президентского молодежного кадрового резерва Алексей Анисимов прокомментировал предложение Касым-Жомарта Токаева о проведении референдума по поправкам в Конституцию, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"На мой взгляд, республика суперпрезидентский формы правления имеет ряд недостатков, связанных с одним центром принятия решений по всем отраслям. В то же время, правильное проведение сегментации оценки рисков и распределения полномочий и зон ответственности приведёт к декомпозиции государственной власти. Это в свою очередь повысит оперативность принятия решений на тех участках, где участие Президента необязательно. Понятно, что с другой стороны нужно создать такую систему правил мониторинга, контроля и оценки эффективности, чтобы те же самые контролирующие органы постфактум могли проверить эффективность принятых решений и коррупционные моменты", – сказал резервист.

Он отметил, что в то же время, построение грамотного гражданского общества, которое будет небезучастно к развитию страны, позволит создать большое количество думающих и патриотически настроенных граждан.

"В целом, поддерживаю идею о проведении референдума", – резюмировал Алексей Анисимов.