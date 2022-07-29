Небо по-прежнему остается главной достопримечательностью столицы Великой степи

О, небо, небо, ты мне будешь сниться...

Казахстанская столица – город прекрасный и интересный во многих отношениях. Здесь есть куда сходить, что посмотреть и чем заняться. Но главной достопримечательностью города, построенного в сердце Великой степи, было и остается небо над ним.

«Жизнь в городе приучает смотреть разве что себе под ноги. О том, что на свете бывает небо, никто и не вспомнит», – написал Харуки Мураками в романе «1Q84».

Может, это и справедливо для других городов, но не для Нур-Султана. Небо над казах­станской столицей – это объект восхищенного внимания как гостей города, так и коренных целиноградцев. Если бы кто-то задумал составить рейтинг самых фотографируемых достопримечательностей города, этот список возглавило бы именно небо. Потому что, как правило, когда вы сотый раз фотографируете «Хан Шатыр», «Байтерек» или пирамиду, – дело не только в этих, безусловно, фотогеничных сооружениях, а в небе над ними. И в этом случае язык не повернется назвать небо словом «фон». Небо нашей столицы – это доминанта, акцент, от которого зависит, как выглядит и чувствуется окружающая реальность. Оно было здесь задолго до нас и останется после.

Вот уже больше двух десятков лет столица растет не только вширь, но и ввысь. Меняется ее «линия горизонта» и топо­графия. Там, где раньше можно было без помех наблюдать безбрежную голубизну неба, облака самых причудливых форм и размеров, закаты и восходы во всем их беспредельном великолепии, сейчас в лучшем случае получится углядеть обрамленный стеклом и бетоном кусочек небосвода. Если вы, конечно, не счастливый житель апартаментов «с видом».

Но даже несмотря на старания городских зодчих, стремящихся втиснуть очередной «человейник» во всякий подходящий для этих целей кусок земли, есть еще в столице (даже в самом ее центре) мес­та, где свободно взгляду, где можно потеряться во времени, наблюдая, как «закат догорает в партере китайским веером». Длинными томными летними вечерами эти места – многолюдные смотровые площадки, куда нередко приходят специально для того, чтобы насладиться очередным невероятным «световым шоу», которое никогда не повторяется.

Живописные виды открываются с городских мостов и бульваров на набережной. Закаты и рассветы над рекой, продублированные в водах Ишима, – зрелище особенное, романтичное, радующее глаза и душу.

С расположенного на некоторой возвышенности парка у Дворца Мира и Согласия (пирамиды) открывается великолепный вид практически на весь центр «левого берега». Если подняться сюда, то можно увидеть, как сразу за рекой и резиденцией «Акорда» раскинулся узнаваемый столичный skyline и – необъятное пространство неба над ним, прекрасное в любое время дня и абсолютно доминирующее над урбанис­тической панорамой. Закаты здесь – долгие, торжественные и величественные.

Площадь перед театром Astana Opera – еще одно отличное место для любителей коллекционировать закаты. Несмотря на то, что пространство за «Хан Шатыром» очень активно застраивается, наблюдать за небом это не мешает. Наоборот, в столь живом и жилом районе города небо ощущается уютным и «обжитым» – даже когда на закате облака и солнце «рисуют» здесь картины, достойные Куинджи.

Полюбоваться на небо над Центральным парком и правым берегом можно, забравшись на холм с флагштоком, – здесь гарантирован прекрасный вид как на закаты, так и на рассветы. Роскошным обрамлением для неба в любое время суток будет комплекс зданий, оставшийся после выставки «ЭКСПО-2017». Новый Ботанический сад – еще одно прекрасное место не только для прогулок, но и для того, чтобы понаблюдать за небом. Перечень далеко не полный.

Словом, имеющий глаза да увидит – везде, всегда и всюду. Красоту неба не спрячешь даже в каменных джунглях бюджетного спального района. Стоит поднять глаза, и вот он, цитируя классика, «праздник, который всегда с тобой».