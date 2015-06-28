Небоскреб Трамп-Тауэр загорелся в Нью-Йорке

На Манхэттене, в центре Нью-Йорка, накануне, 27 июня, загорелся небоскреб Трамп-Тауэр. Как сообщает NBC, дым виден на 21-м этаже 58-этажного здания.

По предварительной информации, один человек получил ранения. Отмечается, что возгорание произошло на террасе и было быстро локализовано.

Подробности о пожаре выясняются.

Trump Tower – 58-этажный небоскреб в Нью-Йорке (высота 202 м). Расположен на Пятой авеню, на пересечении с 56-й улицей. Используется в смешанном формате (офисы, гостиница, апартаменты).

Небоскреб спроектирован Дональдом Трампом и Equitable Life Assurance Company. Строительство сооружения было окончено 30 ноября 1983 года.

