Небоскреб высотой в километр строит Саудовская Аравия
Саудовская Аравия в полном объеме обеспечила необходимое финансирование строительства небоскреба "Бурдж аль Мамляки"("Королевская башня") высотой в километр, возводимого в 32 километрах к северу от Джидды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Инвестиции Саудовской Аравии в строительство составляют $1,2 млрд. "Королевская башня" к моменту своего возведения должна стать самым высоким зданием в мире. Возведение "Бурдж аль Мамляки" планируется завершить в 2020 году. Здание будет включать в себя 200 этажей с общей площадью помещений 245 тыс. кв. м.
В настоящее время в мире не существует проектов более высоких строений. В 2012 году был возведен фундамент здания, а в 2013-м началось активное строительство здания. В настоящее время возведено 20 этажей.
Башня станет главной достопримечательностью возводимого вокруг нее района "Королевский центр". Небоскреб и его окрестности предполагается использовать для размещения экономических, офисных, туристических и гостиничных объектов.