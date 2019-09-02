​Неделя активного отдыха

Организаторы – областной центр дополнительного образования «Дарын» – действительно преуспели в том, чтобы их подопечные, прославившие регион своими отличными знаниями, хорошо отдохнули, набрались сил и впечатлений, чтобы одерживать новые победы. В качестве альтернативы книгам, компьютерам, электронным гаджетам им предложили насладиться красотами родной природы, испытать трудности и радости сельской жизни, ознакомиться с многовековыми промыслами, традициями и обычаями казахского народа, которыми славятся кызылординские аулы.

Экскурсионный тур стартовал с бахчеводческого поселка Акбай, известного своими медовыми дынями. Земледельцы, конечно же, поделились щедрым урожаем с лучшими школьниками региона, а те в свою очередь помогли с прополкой, окучиванием и сбором вызревших ароматных плодов.

С удовольствием юные горожане приняли участие и в заготовке кормов на сенокосных угодьях. Им выпала возможность погос­тить у фермеров-животноводов. Здесь девчонки пробовали доить коров и верблюдиц, готовить айран и шубат, курт, варить иримшик, учились управляться с пряжей. Мальчишки, наколов дров, отправились с пастухами на пастбище за отарой овец, занимались стрижкой животных и первичной обработкой шерсти. А еще городским школьникам удалось самим испечь таба нан по древнему способу – в золе, пожарить бауырсаки в огромном казане. Они были в восторге от такой возможности и вкуса ароматного свежеиспеченного хлеба.

Славится Аральский район и возрождением рыбного хозяйства. Школьники побывали в одном из рыболовецких поселков на рукотворном Малом Арале, добыча рыбы в котором, кстати, за полтора десятилетия возросла в 20 раз. А в Аральске посетили городской музей, самый крупный рыбоперерабатывающий завод региона и другие достопримечательности. Они ознакомились с копией знаменитого письма вож­дя пролетариата Владимира Ленина, который 7 октября 1921 года обратился к аральским рыбакам с просьбой помочь голодающим жителям России. Труженики моря откликнулись, совершив настоящий подвиг: в Поволжье и Пермский край было отправлено 14 вагонов рыбы, спасшей от голодной смерти многие тысячи жизней...

По признанию школьников, они надолго запомнят встречи с гостеприимными сельскими тружениками, предпринимателями, старейшинами и сверстниками, с которыми они быстро подружились. И конечно же, не оставили равнодушными ребят необъятные степные просторы, красочные национальные обряды, игры и мастер-классы по традиционным ремеслам. Сельская жизнь им очень понравилась.