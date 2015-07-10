Неделя «Большой петли»

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Казахстанская команда «Астана» пока выступает не так ярко, как на недавней «Джиро д’Италия». Начавший было подниматься вверх по турнирной лестнице лидер нашей велодружины итальянец Винченцо Нибали на шестом этапе попал в завал и вынужден был несколько отступить – на 13-е место. Лидеру Тони Мартину Нибали проигрывает около двух минут. 23-е место с отставанием от немца в 4 минуты у датчанина из «Астаны» Якоба Фульсанга. В командном зачете впереди BMC Racing, «Астана» после шести отрезков пути занимала 11-е место.
Вчера участники соревновались на 7-м этапе протяженностью 190,5 км.

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