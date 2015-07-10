Неделя «Большой петли»

Казахстанская команда «Астана» пока выступает не так ярко, как на недавней «Джиро д’Италия». Начавший было подниматься вверх по турнирной лестнице лидер нашей велодружины итальянец Винченцо Нибали на шестом этапе попал в завал и вынужден был несколько отступить – на 13-е место. Лидеру Тони Мартину Нибали проигрывает около двух минут. 23-е место с отставанием от немца в 4 минуты у датчанина из «Астаны» Якоба Фульсанга. В командном зачете впереди BMC Racing, «Астана» после шести отрезков пути занимала 11-е место.
Вчера участники соревновались на 7-м этапе протяженностью 190,5 км.