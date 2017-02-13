​Неделя будет насыщенной

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Полина Федорова

Новая неделя стартовала крупными дискуссионными встречами по обсуждению модернизации политической и экономической систем страны. В Национальной академической библиотеке состоялось заседание республиканского «круг­лого стола», на котором депутаты Мажилиса Парламента РК, члены АНК, общественные деятели, представители этнокультурных и молодежных объединений обсудили Послание Главы государства, а также вопросы, касающиеся выработки предложений по конституционной реформе. Разговор продолжится сегодня в Национальном музее на республиканской конференции «Казахстан на этапе демократического обновления».

На сегодняшнем заседании Правительства планируется обсудить несколько вопросов. Так, министры национальной экономики и финансов Тимур Сулейменов и Бахыт Султанов доложат об уточнении Прогноза социально-экономического развития республики на 2017–2021 годы и респуб­ликанского бюджета на 2017–2019 годы. Глава Министерства культуры и спорта Арыс­танбек Мухамедиулы подведет итоги проведения 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017. Также в Кабмине будет рассмотрен ход реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы.

15 февраля состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента, 16 февраля – Сената. Воп­рос продовольственной стабильности является одним из главных условий обеспечения нацио­нальной безопасности страны и формирования сильного государства. Его аспектам будет пос­вящена встреча депутатов Сената Парламента РК с заместителем Премьер-министра – министром сельского хозяйства РК Аскаром Мырзахметовым.

Главным внешне-политичес­ким событием недели станет проведение очередного заседания высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии, которое запланировано на 15–16 февраля. На данную встречу будут приглашены делегации Иорданского Хашимитского Королевства, правительства Сирийской Арабской Республики, представители сирийской во­оруженной оппозиции, а также спецпредставитель Генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура и в качестве наблюдателей – представители США.

– По сообщению стран-гарантов – России, Турции и Ирана – на встрече будут обсуждаться вопросы, касающиеся соблюдения режима прекращения бое­вых действий на территории Сирии, мероприя­тий по стабилизации обстановки в конкретных местностях, принятия положения о совместной оперативной группе, согласования дальнейших мер по усилению режима перемирия, а также другие практические шаги, в том числе в свете предстоя­щих межсирийских переговоров в Женеве, – отметил Мурат Жуманбай.

16–17 февраля в Алматы состоится ежегодный международный Евразийский антимонопольный форум, где соберутся представители Суда Евразийского экономического союза, ЕЭК, антимонопольных органов стран – членов ЕАЭС, научных кругов и деловых сообществ. Они обсудят наиболее актуальные вопросы формирования конкурентной среды в Евразийском экономическом союзе, в том числе выявление и пресечение фактов злоупотреб­ления доминирующим положением.

На четверг запланировано расширенное заседание коллегии Минис­терства энергетики. В пятницу перед населением отчитаются акимы Карагандинской, Павлодарской, Западно-Казах­станской и Южно-Казахстанской областей.

В Караганде состоится торжественное открытие штаба для подготовки волонтеров Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», а в Астане 17–19 февраля пройдут Дни российского кино. Ну а в воскресенье все казахстанцы будут в прямом эфире смотреть церемонию открытия VIII зимних Азиатских игр, которые пройдут в японском Саппоро с 19 по 26 февраля. 

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