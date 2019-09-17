​Неделя казахского бокса

Так, олимпийский чемпион 2016 года в Рио-де-Жанейро Данияр Елеусинов нокаутировал ранее непобежденного американца Решарда Хикса в первом раунде боя в Нью-Йорке. Поединок по правилам 10 раундов прошел в андекарте вечера бокса в малом зале Hulu Theater знаменитой арены Madison Square Garden. Отметим, что в главном событии этого шоу американец Девин Хэйни нокаутировал россиянина Заура Абдуллаева и завоевал вакантный титул «временного» чемпиона WBC в легком весе.

Данияр не стал долго возиться со своим оппонентом и, дважды отправив его в нокдаун, вынудил арбитров засчитать победу нокаутом. Причем во второй раз рефери остановил бой, даже не открыв счет. Для 28-летнего Елеусинова эта победа стала восьмой (четыре нокаутом) в восьми боях, а 34-летний Хикс потерпел первое поражение в карьере – до этого он одержал 12 побед (шесть нокаутом) и свел один поединок вничью.

Кстати, в этот же день и на этом же ринге вместе с Данияром выступила и единственная чемпионка мира в 7 категориях – пуэрториканка Аманда Серрано. Уникальная спортсменка порадовала своих поклонников очередной победой, отобрав титул чемпионки WBO в полулегком весе у американки Хизер Харди, завоевав еще и вакантный «временный» пояс по версии WBC.

Порадовал выигрышем и наш соотечественник Искандер Харсан, который победил техничес­ким нокаутом американца Исид­ро Очоа. Их поединок открывал вечер бокса на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где в главном поединке этого шоу бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри встретится со шведом Oтто Валлином.

Бой второго легчайшего веса Харсан – Очоа был рассчитан на 8 раундов. В пятой трехминутке казахстанец отправил соперника в нокдаун, а в перерыве тренер американца и вовсе снял своего подопечного с боя.

Для 22-летнего казахстанца эта победа стала седьмой (шесть нокаутом) в семи боях, а его ровес­ник Очоа, выигравший все семь предыдущих поединков (три досрочно), потерпел первое поражение в карьере.

Карьеру Харсан начал в июле 2017 года. Сейчас он владеет «молодежной» версией второстепенного титула WBC Inter-Continental и считается одним из самых перс­пективных боксеров на профи-ринге, благодаря чему подписал контракт с казах­станским филиа­лом британской менеджерской компании MTK Global, которая представляет интересы Фьюри.

Стоит отметить, что Тайсон Фьюри также в этот день одержал победу, приложив для этого немало усилий. В самом начале боя британец получил сильное рассечение, но это не помешало ему дожать соперника впоследствии.

Еще один поединок нашего соотечественника на минувшей неделе прошел в Объединенных Арабских Эмиратах. Там средневес Абай Толеш досрочно победил танзанийца Мфауме Мфауме. Поединок в андеркарте вечера бокса в Дубае был рассчитан на 6 раундов, но остановлен в четвертом. После осмотра врач запретил Мфауме продолжать из-за нанесенного ущерба его глазу. Для 24-летнего казахстанца эта победа стала четвертой (три нокаутом) в четырех боях. Отметим, что в любительском боксе Толеш выигрывал чемпио­нат Казахстана в 2017 году. В профи он ушел, после того как весной не попал в новый состав нашей любительской сборной, которая в эти дни выступает на чемпионате мира в российском Екатеринбурге.