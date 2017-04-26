​Неделя казахского языка

Организатором мероприятия выступила кафедра казахского языка университета. Программа недели разнообразна: книжная выставка, конкурсы, сценические представления и концерт, национальные игры, демонстрация традиций и обычаев, ярмарка национальных блюд и произведений декоративно-прикладного искусства, показ кинофильма, а также конкурс чтецов, олимпиада по казахскому языку для студентов некоренной национальности. Для всех желающих был проведен и тотальный диктант на государственном языке.

«Представители движения «Алаш», занимаясь важными общественными делами, несмотря на гонения, смогли оставить после себя богатое научное и культурное наследие. Это славные сыны Отечества – яркие, одаренные люди. Мы сейчас живем в независимом государстве, не это ли было заветной мечтой алашординцев? Наш долг – на высоком уровне отметить дату, занимающую особое место в нашей истории», – отметила заведующая кафедрой казахского языка профессор Айман Зейнулина.