​Неделя ожидается спокойной

Эксперт также отмечает, что поскольку минувшая неделя была укороченной, то рынок капитала не успел особенно разогнаться перед выходными, а инвесторы предпочли просто следовать за глобальными тенденциями и экономить силы для будущих движений.

Пока же, согласно прогнозу Альпари, на новой неделе нефтяной рынок останется, вероятно, внутри уже известных ценовых диапазонов. Для барреля сорта Brent это коридор $39,75–41,55, для легкой нефти WTI – $39,10–40,55 за баррель. Эксперты считают, что вплоть до 17 апреля, когда в Дохе должна состояться встреча «согласных» с фиксацией объемов добычи нефтепро изводителей, нефтяной рынок будет стараться не реагировать на внешние раздражители.