Неделя высокой моды открылась в Нью-Йорке

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Неделя высокой моды стартует в Нью-Йорке. В шоу примут участие тысячи дизайнеров, стилистов, моделей и экспертов из более чем 30 стран мира, которые попробуют определить главные тенденции в выборе одежды для предстоящего осенне-зимнего сезона 2016–2017 годов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается, свои коллекции зрителям уже представили WARM, VFiles и Yves Saint Laurent. Эксперты отметили, что в моду возвращаются "лихие 90-е", когда в тренде были "крутые девчонки" и "парни-хулиганы". А это значит, что женщинам необходимо следовать главному приоритету – одежда должна быть удобной, но подчеркивать свободу мышления.

"В моде вновь брюки, слегка расширяющиеся книзу, "богемные" платья, "бабушкины" винтажного стиля блузки и мужского кроя пальто. Американская мода выделяет еще один тренд – Куба. Благодаря новой политике Белого дома, все, что связано с этим островом, теперь пользуется особой популярностью – свободная одежда природных цветов, яркая бижутерия, пляжная обувь и даже пончо – как для женщин, так и мужчин", – отмечается в информации.

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Еще одной отличительной особенностью "от-кутюр" предстоящего сезона становится использование при производстве дорогой одежды новейших технологий, чего раньше всячески старались избегать ведущие дизайнеры. В высокой моде отныне признают обработку тканей лазером, кругловязаный трикотаж, склейку волокна, а также 3D-принтинг.

Модными цветами становятся неброские бежевый, песочный, коричневый и все его оттенки, цвета земли и камней, а также бордовый, серый и классический белый. Яркие и искусственные цвета уходят в прошлое, но популярной вновь становится "полоска" – от тонких линий до широких разноцветных полос.

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Всего за Неделю высокой моды, которая продлится с 11 по 18 февраля, будет продемонстрировано около 60 показов коллекций. В четверг пройдут показы основных десяти коллекций, в том числе испанского бренда Desigual и нью-йорского дизайнера Jаy Godfrey. В следующие дни свои новые идеи осенне-зимней одежды представят итальянка Франческа Либераторе, один из американских лидеров по производству аксессуаров, сумок и обуви Ребекка Минкофф, а также ведущие китайские дизайнеры. В понедельник, 15 февраля, зрители увидят долгожданные коллекции американца Томми Хилфигер и датской марки Либертин. В среду новые идеи предстоящего холодного сезона представит американец Майкл Корс и немецкий производитель модной одежды Хьюго Босс. Заключительный день показа – 18 февраля – полностью посвящен коллекциям ведущего американского дизайнера Ральфа Лорена.

Вместе с тем свои коллекции продемонстрируют публике и некоторые "звезды". Так, новую линию одежды представит Виктория Бэкхем, рэпер Канье Уэст, а также певица Рианна, которая создала собственную коллекцию для компании Puma. Среди новичков Недели моды, которые обещают покорить мировые подиумы – бренд "5:31 Jerome", который уже предпочитает в своем гардеробе певица Бейонсе, мода "альтернативной Америки" R13, а также компания, ориентирующая на "девушек с сильным характером" – Monse.

Неделя моды в Нью-Йорке впервые была организована в 1943 году публицистом Элеанор Ламберт. За ней последуют аналогичные Недели в Лондоне, Милане и Париже.

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