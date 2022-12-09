Недетские проблемы безнадзорности

Вынесенные на рассмотрение Нацкомиссии вопросы действительно непростые и очень важные, потому как затрагивают целый комп­лекс проблем, оказывающих негативное влияние на детей и семьи.

В целом за 30 лет независимости в Казахстане была сформирована национальная система защиты прав ребенка. Ведется постоянная работа над имплементацией и применением на практике положений международных документов в этой сфере. Важным шагом для улучшения положения казахстанских детей стали присоединение и ратификация Республикой Казахстан ряда международных конвенций, основная из которых – Конвенция ООН «О правах ребенка», к которой наша страна присоединилась на заре независимости.

За последние годы принят комп­лекс законов, направленных на защиту прав и интересов детей. Это законы «О правах ребенка», «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреж­дении детской безнадзорности и беспризорности», а также Кодекс «О браке (супружестве) и семье». Обеспечение соблюдения прав ребенка, создание условий для гармоничного развития и благополучия детей, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, а также детской беспризорности и безнадзорности были и остаются в числе приоритетных направлений государственной политики.

Однако сегодня в стране остается свыше 6 тыс. неблагополучных семей, в которых воспитываются более 10 тыс. детей. Связанные с ними вопросы курируют органы внутренних дел, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, другие государственные структуры. Но статистика подростковой преступности растет, все чаще в полицейских сводках мелькают упоминания о детях, совершивших кражи, грабежи, насилие. Только с начала текущего года за совершение тяжких и особо тяжких преступлений осуждено 347 несовершеннолетних, из которых 66 приговорены к различным срокам лишения свободы.

Существующие механизмы профилактического воздействия, применяемые органами полиции, имеют в основном карательный характер. А вот в профилактической работе, как признались участники заседания Нацкомиссии, не хватает эффективного межведомственного сотрудничества.

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА СЕМЬИ

Международный опыт показывает, что в большинстве развитых стран (США, Великобритания, Швеция) широко распространена практика специальных центров по оказанию разносторонней помощи несовершеннолетним, а также неблагополучным семьям. Данные службы ориентированы на родителей и призваны обеспечивать поддержкой детей всех возрастов. Их деятельность включает консультирование семей по вопросам воспитания детей, трудоустройство родителей, выплату социальных льгот, оказание медицинской, правовой и социальной помощи.

Подобные центры поддержки семьи есть и в казахстанской системе образования, социальной защиты населения. Однако имеется ряд проблем, требующих решения для обеспечения их эффективной работы.

– Безнадзорность – социальное явление, характеризующееся отсутствием надлежащего контроля за поведением и образом жизни ребенка, способствующее совершению ими правонарушений, – отметил на заседании Нацкомиссии министр просвещения Асхат Аймагамбетов. – Основными причинами бродяжничества являются аморальный образ жизни, алкоголизм, конфликты в семье, социальные проблемы, психические отклонения. Однако сегодня отсутствует комплексный межведомственный подход в выявлении семей и детей «группы риска» и оказании им квалифицированной помощи. Для решения данного вопроса полагаем необходимым использовать возможности цифровой карты семьи. Это позволит на ранней стадии выявлять риски семейного неблагополучия в проактивном режиме, своевременно охватить детей дошкольным, дополнительным образованием, социальной поддержкой из фонда «Всеобуча».

Введение цифровой карты обус­ловлено и тем, что наиболее частой причиной правонарушений, совершенных несовершеннолетними, являются проблемы в семье. В этом году в розыске находилось 230 подростков, большинство из которых сами сбежали из дома. В настоящее время 208 из них найдены и возвращены родителям. Но гарантии того, что они снова не окажутся на улице, нет.

К примеру, в Кызылорде 16-летняя девочка, воспитывающаяся в неполной многодетной семье, с начала года уже трижды уходила из дома, находили ее в Шымкенте, Астане и Алматы. Повод – натянутые отношения с матерью.

Очень часто случается так, что если ребенку не уделяется должного внимания дома, то он начинает искать общение вне его. У таких подростков чаще проявляется девиантное поведение, что вынуждает органы внутренних дел применять меры административного воздействия, а проще – направлять их в специальные организации образования. С начала года в суды внесено 212 таких ходатайств, в том числе 20 – о направлении несовершеннолетних в организацию с особым режимом содержания. Однако это тоже не всегда работает.

Так, в Таразе в отношении 15-летнего подростка ходатайства о направлении в спецшколу вносились дважды, однако соответствующая комиссия их не поддержала. А подросток совершил два преступления, за что отбывать срок будет в месте более строгого режима. Возможно, его можно было бы от этого спасти, если бы получилось своевременно отправить его в спецшколу. Однако отсутствие оперативной межведомственной координации не позволило уполномоченным органам вовремя разобраться в ситуации.

– Необходимо выявить причины такого поведения ребенка в каждом конкретном случае и разработать комплексные меры профилактики, чтобы помочь каждой семье, – считает заместитель руководителя Администрации Президента РК – председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Аида Балаева. – Мы озвучиваем цифры и забываем, что за ними стоит судьба отдельно взятого ребенка. Мало проку в том, чтобы от заседания к заседанию фиксировать проблемные вопросы, нужно оперативно и комплексно их решать, потому что наша цель заключается именно в этом. В регионах есть все данные, поэтому нужно оперативно интегрировать их в единую социальную карту семьи, которая даст нам информацию, как именно мы можем помочь в конкретной ситуации.

Кроме того, Аида Балаева поручила усилить межведомственное взаимодействие, привлечь к работе негосударственный сектор.

– Следующее заседание комиссии необходимо провести с участием лидеров неправительственных организаций, чтобы объединить усилия в этой работе, – отметила она. – А работа эта должна вестись по двум направлениям – конкретный план реабилитации детей, которые уже имеют статус беспризорных, и профилактические мероприятия. Регионы тоже прошу провести отдельные совещания по этим вопросам, чтобы создать региональные планы. Любой вопрос, который касается детей, имеет стратегический характер, потому что это будущее страны.

Будущее, как известно, начинается сегодня. И тут большое значение имеет психолого-социальная поддержка подростков, организованная на государственном уровне. В помощь опять-таки международная практика.

К примеру, в Германии с детьми, находящимися в конфликте с законом и «неблагополучными» родителями, параллельно с полицией работает Комитет по делам молодежи, который осуществляет их социально-психологическую поддержку и сопровождение.

В США и Великобритании действует компьютерная система PROBE, представляющая собой расширенную базу данных с подробной информацией на каждого поставленного на учет подростка. Эта система позволяет социальным педагогам и работникам разрабатывать индивидуальные программы воздействия на ребенка, а также прогнозировать возможные инциденты.

В Нидерландах в обязанности социального работника входят установление доверительных отношений, тщательное изучение ситуации и личностных особеннос­тей ребенка и его семьи, составление плана работы по оказанию поддержки. Несовершеннолетние имеют возможность связаться с социальным работником в любое время суток.

Трудными подростками занимаются также многочисленные общественные и посреднические организации, которые в зависимос­ти от ситуации создают в общине различные оперативные отряды, бригады развития, целевые группы.

В Венгрии при районных органах власти создаются попечительские советы, которые занимаются детьми, выросшими в неблагополучной семье или в детском доме.

Они координируют действия государственных учреждений, общественных организаций, органов просвещения и родителей для обеспечения всестороннего развития личности ребенка.

– В нашей стране на местные исполнительные органы с апреля 2019 года законодательно возложено ведение медико-социального учета несовершеннолетних и неблагополучных семей, – отметил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха. – Предполагается, что медико-социальный учет должен осуществляться в целях оказания медицинской, психологической, социальной помощи, адаптации и реабилитации лиц, в отношении которых проводятся меры индивидуальной профилактики. А основанием для него является уведомление о взятии на учет органами полиции, и осущест­вляется до выхода лица из трудной жизненной ситуации. Однако на практике эти меры с момента их введения не применяются, поскольку не разработаны единые правила проведения медико-социального учета, не определен государственный орган, ответственный за его принятие и организацию соответст­вующей работы.

Вице-министр отметил, что 18 октября на заседании Правительства Министерству труда и социальной защиты населения поручено разработать типовые правила медико-социального учета неблагополучных семей, нуждающихся в помощи государства. Это, по его словам, позволит создать действенную систему профилактики социального неблагополучия.

ОРГАНИЗОВАТЬ ДОСУГ

Еще одна причина совершения правонарушений несовершеннолетними – недостатки в их нравст­венном воспитании. Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и правильно организованная педагогическая помощь будут способствовать предотвращению ситуаций, которые в дальнейшем приводят к правонарушениям и антиобщественному поведению подростков.

– Другим немаловажным вопросом является совершение преступ­лений со стороны неучащихся, неработающих и не охваченных полезным досугом несовершеннолетних: почти половина подростков, совершивших преступления, нигде не учились и не работали, – отметил Игорь Лепеха.

Вывод напрашивается сам собой: одним из наиболее эффективных методов ранней профилактики правонарушений являются организация свободного досуга подростков и приобщение их к занятиям в спортивных секциях и кружках.

Статистика гласит, что сегодня в стране 85,8% кружков и 92,1% секций функционируют на бесплатной основе. Ежегодно в летний период регионы рапортуют, что практически 100% детей охвачено летним отдыхом. Вместе с тем безнадзорных и беспризорных детей не становится меньше, это значит, что при деле еще далеко не все. Поэтому необходимость проработать возможность именно детям группы риска бесплатно посещать спортивные секции или творческие кружки не отпадает.

МВД со своей стороны, как отметил вице-министр, дает возможность несовершеннолетним, состоящим на учете в органах полиции и детям из неблагополучных семей (а это около 2 тыс. человек), бесплатно заниматься спортом в спортивных залах ФСО «Динамо».

Нужно вовлекать детей и в волонтерские патриотические движения, детские клубы, где ребенок должен социализироваться и учиться хорошему.

– Высокие результаты показала в этом плане программа ArtSport, – подытожила Аида Балаева. – Она способствовала снижению статис­тики беспризорности и преступности. Сейчас нужно разобраться с проблемами, которые препятствовали ее реализации, чтобы этих ошибок мы не повторяли впредь. Ведь это действительно очень хорошая программа, которая вносит вклад в становление личности, развитие духовно-нравственных ценностей.

ЛОЖНЫЕ АВТОРИТЕТЫ

Но самым важным элементом в ценностной опоре воспитания молодой личности является, конечно же, пример взрослых. Ведь, как правило, именно в условиях неблагополучной семьи, отсутствия контроля со стороны родителей или их агрессивного поведения ребенок приобретает негативный жизненный опыт.

Известно, что немало преступ­лений подростки совершают под воздействием и так называемых «авторитетов». Взрослые в корыстных целях стремятся сделать несовершеннолетних зависимыми, увлекают их ложной романтикой, разлагают бездельем, пьянством и наркоманией. В этом году подростки совершили 23 преступления, связанные с хранением и сбытом наркотиков. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года таких правонарушений было 13.

Необходимо отметить, считают в МВД, что исходя из латентности данного вида наркоправонарушений, фактическое количество детей, втянутых в деятельность интернет-магазинов под видом «закладчиков», «курьеров», распространителей «граффити» и так далее, намного больше.

К примеру, 22 ноября в Алматы задержана 17-летняя девушка, у которой обнаружено и изъято более 20 граммов психотропного вещест­ва мефедрон. В ходе допроса она пояснила, что нашла эту работу посредством интернет-приложения ОLХ, получила товар и разложила по указанным адресам.

Часто родители «трудных» подростков сами не идут на контакт с представителями социальных служб, отказываются от психолого-педагогического сопровож­дения школьников в условиях образовательного процесса. Многие не желают проходить психологичес­кую диагностику, тренинги и консультации, что отрицательно влияет на раннее выявление рис­ков деструктивного поведения и оказание своевременной помощи.

Как показывает статистика, ежегодно увеличивается число родителей, привлекаемых за неисполнение обязанностей по воспитанию или образованию, защите прав и интересов несовершеннолетних. Только с начала года за нахождение детей в ночное время без сопровождения взрослых привлечены к административной ответственности более 78 тыс. родителей.

Вместе с тем не сокращается чис­ло детей, поступающих в центры адаптации несовершеннолетних и центры поддержки детей, функ­ционирующие в системе образования. За 11 месяцев 2022 года здесь побывал уже 5 391 ребенок.

Большинство случаев гибели, несчастных случаев с участием детей происходит тоже из-за недосмотра со стороны родителей. Международная практика показывает, что меры, применяемые к родителям за неисполнение своих обязанностей, достаточно суровы в развитых странах мира. За оставление ребенка без присмотра во Франции, Германии, Польше предус­мотрена уголовная ответст­венность с лишением свободы до 3 лет, а в некоторых случаях ребенка и вовсе могут забрать из семьи. Ведь, как показывает анализ, большинство случаев насилия происходит именно со стороны близких родст­венников ребенка.

В этих трагических случаях поддержку ребенку должно оказать государство. В целях повышения эффективности принимаемых государственными органами мер Министерство просвещения уже внесло поправки в проект закона по вопросам административной реформы в части создания межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при уполномоченном органе в области защиты прав детей.

Данная норма позволит возобновить работу по координации и мониторингу актуальных вопросов в сфере защиты прав детей, в том числе по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.