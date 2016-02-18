Недетские страдания маленьких мигрантов

Активисты гуманитарных организаций стараются привлечь внимание общественности к тому, что, к примеру, власти Великобритании, вместо того чтобы незамедлительно предложить малолетним мигрантам убежище, фактически бросили их на произвол судьбы. Самое удивительное: даже тех детей, у которых есть родственники в этой стране, не пускают к ним. И такой подход уже привел к печальным последствиям.В качестве примера приводят печальную судьбу 15-летнего афганского мальчика, сбежавшего из района, конт­ролируемого движением «Талибан», и самостоятельно прибывшего в Европу. Он был уже в шаге от того, чтобы встретиться со своей сестрой, проживающей в Англии, но власти этой страны не дали разрешения на воссоединение. Тогда подросток попытался решить вопрос самостоятельно. Масуд сбежал из лагеря беженцев во французском городе Кале, тайком проник в кузов грузовика, который должен был проследовать в Великобританию, но там задохнулся и умер.Впрочем, эта печальная история не вызвала такого широкого общественного резонанса, как фото утонувшего трехлетнего сирийского мальчика Айлана, обошедшая СМИ всего мира. И все же определенная реакция последовала – эксперты по проблемам беженцев выиграли в суде дело, по которому Великобритания должна рассмотреть вопрос о предоставлении убежища детям, которые без сопровождающих их лиц пытаются получить статус беженца в стране.Общественные организации стараются использовать данный факт в качестве прецедента и организовать кампанию, чтобы помочь таким детям по всему Евросоюзу и предоставить им юридическую помощь и крышу над головой. Победа в судебном деле в Великобритании подтверждает, что несовершеннолетние мигранты без сопровождающих их лиц могут требовать убежища в любой стране, где у них есть родственники, но закон не исполняется должным образом, а сами просители убежища, особенно малолетние, не знают своих прав.По мнению активистов, необходим ряд мер, чтобы впредь избежать подобных трагедий. Нужно оказывать поддержку в ведении судебных дел в ЕС и заставлять правительства предоставлять таким мигрантам убежище. Необходимо помочь юристам найти нуждающихся в помощи несовершеннолетних и оказать им поддержку, чтобы они могли воссоединиться с членами семей, живущими в Европе. При этом предполагается провести кампании, дабы оказать консультации и предоставить жилье детям, пока ведется рассмотрение их дел. Кроме того, предлагается усиление общественного и политического давления в поддержку защиты беженцев.Спасение детей необходимо не только в силу моральных соображений, но и по другим причинам. Затягивание решения вопроса с малолетними беспризорниками чревато многими бедами.Во-первых, и это самая большая угроза, – дети могут стать жертвами торговцев людьми, у которых крайне широкий круг криминальной деятельности. Здесь может иметь место сексуальная эксплуатация малолетних. Не исключено использование детского труда без соблюдения каких-либо прав, иначе говоря – трудовое рабство. И самое страшное – ребятишки могут просто исчезнуть, став жертвами продавцов человеческих органов.К тому же, если сегодня не проявить о ребятах заботу и не сделать их со временем частью общества, им прямой путь в криминал. Ущемленные в правах и выросшие в нищете, да еще и в чужой стране, маленькие иностранцы – готовый материал для этнических банд и преступных группировок. Причем если они начнут свою преступную деятельность прямо сейчас, то у них будут большие шансы избежать уголовной ответственности по причине юного возраста. Таким образом, решение этого затратного вопроса сегодня дает европейцам возможность сохранения морального здоровья общества в будущем, а также потенциальную экономию на правоохранительных мероприятиях.Еще одна серьезная опасность – детей из государств, пострадавших от военных действий с участием коалиции европейских стран, легко могут привлечь в свои ряды радикалы из террористических и экстремистских группировок. Отсутствие внимания к проблемам маленьких мигрантов со стороны местных властей послужит лишним доказательством, что их «лучшие друзья» – это всевозможные «пастыри» и «проповедники». Радикалы легко смогут заполучить таких ребят и в нужный час толкнуть их на отчаянный шаг.В чем же причина того, что традиционно добропорядочные и активно борющиеся за права малолетних во всем мире европейцы стали как-то избирательно относиться к беспризорным детям мигрантов, в большом количестве появившимся у них под боком? Возможно, из опасения того, что те станут своеоб­разным «тараном», которым взрослые мигранты будут «взламывать» границы европейских стран. Это уже происходило после трагедии с упомянутым утонувшим сирийским мальчиком.А при необходимости дети могут стать и живым «щитом», когда некоторым взрос­лым нужно будет спасаться от полиции. Например, власти города Кале крайне аккуратно пытаются снести появившийся здесь стихийный палаточный городок, в том числе из-за того, что здесь есть женщины и дети. Причем, снося палатки, французы предоставили им специально оборудованные жилые контейнеры в другом месте.Однако обитатели палаточного городка сопротивляются этому решению, объясняя свое нежелание переехать тем, что они стремятся попасть именно в Великобританию, где, по их мнению, пособия побольше и условия получше. Англия их принимать не торопится, а Франция недовольна ростом беженцев на своей территории, а также появлением множества незаконных торговых объектов, которые нужно снести. Заместитель мэра города Кале Филипп Миньоне так об этом и заявил, сказав, что число беженцев необходимо сокращать.Еще одну из причин такого решения властей Кале прокомментировал бывший глава контртеррористического отдела лондонской полиции Кевин Херли: «Там около шести тысяч человек со всего Ближнего Востока и Северной Африки. Они живут в очень опасной обстановке. В этих «джунглях» нет никакого контроля, никакой полиции. В то время, когда я там был, кого-то даже убили, закололи насмерть. Никто не знает, кто там находится. В этом лагере ужасные условия. Однако в первую очередь мы должны понимать, что около 97% беженцев здесь – это молодые мужчины, там очень мало женщин и детей».Таким образом, как мы видим, немногочисленные женщины и дети служат своеобразным прикрытием для молодчиков-мигрантов, которые всеми способами пытаются прорваться в Великобританию.Тем временем за Ла-Маншем прошел еще один суд, который дал «добро» на въезд в Англию трем 16-летним подросткам и одному взрослому – мигрантам из Сирии. Решение суда приветствовали правозащитники и представители британского совета по делам беженцев. «Каждый имеет право жить в безопасности вместе с родными и близкими людьми. Правительства европейских стран должны действовать вместе и добиться того, чтобы воссоединение семей проходило быстро и в безопасных условиях, особенно когда дело касается детей и других членов семей, находящихся на иждивении», – заявила при этом Джудит Деннис из Совета по делам беженцев.Как было заявлено в суде, условия жизни детей в лагере в Кале, где они провели последние два месяца, были невыносимыми. Кроме того, по словам адвоката беженцев, они приехали во Францию из Сирии, из зоны военных действий. Двое из них были схвачены сирийскими правительственными войсками и подверглись пыткам. У каждого из них есть старшие братья или сестры, которые на законных основаниях проживают в Британии в статусе беженцев. Возможно, совокупность всех этих обстоятельств и повлияла на судебное решение.Однако ожидается, что британское министерство внутренних дел подаст апелляцию на решение суда. У правоохранителей свои резоны. С одной стороны – такое решение суда может стать прецедентом, спровоцировав череду аналогичных исков от беженцев с родственниками в Британии. С другой стороны – истцы подавали заявление на получение убежища во Франции, которое до сих пор не рассмотрено.Правда, адвокаты заявили в суде, что из-за бюрократических проволочек процесс рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища во Франции может затянуться на неопределенно долгое время. В связи с этим, по их словам, всем четверым беженцам необходимо разрешить въезд в Соединенное Королевство и рассмотреть их дела на территории Британии.Таким образом, по мнению МВД Великобритании, линия защиты обошла необходимое условие – успешное рассмотрение запроса на убежище в первой стране, открыв лазейку для нарушения закона в дальнейшем. Что касается конкретно данного случая, то правоохранителей не радовало еще и то, что у 26-летнего взрослого из рассматриваемой четверки – серьезные психические отклонения.Один немаловажный момент – правительство Великобритании заявляет, что в первую очередь оно приветствует и готово поддерживать именно беженцев от войны, спасающих свои жизни, а не экономических мигрантов, приезжающих в поисках лучшей доли. Тем более что доля первых продолжает расти.Так, на март 2015 года в Великобритании было подано 1 985 ходатайств о предоставлении убежища от несовершеннолетних без сопровождающих лиц. Это число по сравнению с аналогичным периодом 2014-го выросло на 46%. Однако здесь есть люди не только из стран, где идут активные боевые действия.МВД Великобритании выпустило подробную инструкцию для своих социальных работников на предмет того, как проверить заявление о предоставлении убежища и определить статус просителя. Однако чуть позже выяснилось, что в этих руководствах есть недоработки, благодаря которым с помощью ушлых юристов некоторые мигранты из невоюющих стран получают убежища, а вот реально пострадавшие могут быть его лишены.И еще, что касается несовершеннолетних: Великобритания готова предоставлять убежище для детей до достижения ими 18-летнего возраста. Но что с ними делать потом, особенно если родители не найдены, ни образования, ни профессии, ни средств к существованию нет, а в их стране по-прежнему идет война? Отправлять на родину? Или все-таки интегрировать в свое общество?