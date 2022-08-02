Недетские страдания

В условиях сурового климата, осложненного экологическими проблемами, с каждым годом все больше людей страдают лор-заболеваниями.

Мамы нередко спрашивают: когда обращаться к врачу при симптомах лор-заболеваний? Специалисты же отвечают: немедленно, экстренная помощь должна оказываться без предварительной записи. И диагнос­тировать заболевание должен только лор-врач, он же назначит лечение.

Такого мнения придерживается заведующий лор-отделением Атырауской областной детской больницы Бауыржан Кадыргалиев. Его имя очень популярно среди мам, дети которых страдают от шума в голове, болей в ушах, нарушения слуха, храпа, кровотечений из носа, травм барабанной перепонки.

Однажды в больницу попал малыш. С рождения спокойный, крепкий и здоровый, он вдруг перестал спать по ночам, стал беспокойным, капризным, хотя явных поводов для этого не было. Через несколько дней, когда уже вся семья измоталась, решили наконец-то обратиться к врачу. Рентген-снимок показал, что в носовой полости у малыша застрял маленький предмет. Во время операции выяснилось, что это пластиковое колесо от машинки, которое могло стать причиной трагедии для всей семьи.

– Старший брат малыша, а ему всего восемь лет, сам еще, по сути, ребенок, дал ему поиграть цветным конструктором. И вот такой плачевный результат, – говорит Бауыржан Кадыргалиев.

Конечно, было хирургическое вмешательство, но все обошлось. Гораздо страшнее бывает, когда запускают обычный насморк.

Рассказал детский врач и еще об одном случае. В больницу поступила 14-летняя девочка из района. Ребенку вовремя не оказали медпомощь, в итоге простой насморк за две недели обернулся отогенным менингитом. Девочка-подросток, которая еще вчера бегала в школу, была доставлена в больницу в бессознательном состоянии. Операция прошла успешно.

К сожалению, таких операций, которых могло бы и не быть, довольно много. Нередко бывают разрывы барабанной перепонки. К этому может привести безо­бидный, казалось бы, шлепок за непослушание или даже неудачное ныряние в воду. Чаще всего такие перфорации зарастают самостоятельно, но при значительном нарушении целостности барабанной перепонки требуется хирургическое вмешательство.

– Сейчас мы уже работаем над тем, чтобы проводить операции по восстановлению слуха. На медицинском языке это называется кохлеарная имплантация, или метод слухопротезирования, если человек никак не реагирует на звук. Чтобы сделать такие операции, маленькие жители нашей области пока вынуждены выезжать в другие города. Теперь мы будем практиковать это в Атырау. По вживлению имплантов в организм мы прошли два мастер-класса, – рассказал Бауыржан Кадыргалиев.