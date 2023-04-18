Недоброе утро

Страшный взрыв прогремел вчера посреди ночи в Жанаозене. Под завалами оказались сразу три квартиры двухэтажки в одном из микрорайонов города. На место происшествия выехали все экстренные службы облас­ти. Помогали пострадавшим не только специалисты, но и жители соседних домов. К полудню все люди были освобождены, спасти четверых, к сожалению, не удалось.

Одним из первых на место происшествия приехал аким Мангис­тауской области Нурлан Ногаев. Он лично присутствовал при расчистке завалов и спасательных операциях, а также возглавил оперативный штаб. По факту случившегося началось досудебное расследование. Предварительная версия – утечка бытового газа.

За медицинской помощью обратились 13 человек, в том числе восемь детей. Госпитализированы шесть, семь человек после осмотра отпущены. После случившегося дом отключили от подачи газоснабжения.

«Все госпитализированные получают лечение в отделении травматологии, а находящиеся в тяжелом состоянии – в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, один пациент транспортирован в областную больницу на скорой Медавиации», – сообщает цент­ральная служба общественных коммуникаций Мангистауской области.

– Я выражаю соболезнование семьям погибших. Пострадавшим и их семьям будет оказана материальная помощь, в том числе предоставлено новое

жилье. Я благодарю волонтеров и неравнодушных жителей города, оказавших помощь аварийным службам. В данный момент все люди из-под завалов извлечены, – отметил Нурлан Ногаев во время посещения пострадавших в больнице.

По данным ДЧС области, взрыв бытового газа произошел около четырех часов утра 17 апреля во втором микрорайо­не Жанаозена. В 12-квартирном двухэтажном жилом доме обрушился подъезд на площади 150 кв. м (общая площадь дома – 600 кв. м).

В оперативных работах по разбору завалов на месте задействованы более 50 спасателей и кинологический расчет, 10 единиц техники ДЧС Мангистауской области, скорая медицинская помощь и местные исполнительные органы. Помогали специалистам и местные жители.

«Из-под завалов извлечены живыми четыре человека и четверо погибших. Госпитализированными остаются шесть человек. Работы по разбору завалов продолжаются», – сообщает пресс-служба МЧС.

Прокуратурой области по делу о взрыве в жилом доме определена группа процессуальных прокуроров и совместным приказом департаментов по ЧС и полиции региона создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников. Досудебное расследование находится на контроле прокуратуры области, следственные мероприятия продолжаются.