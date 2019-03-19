​Недолго музыка играла

Элина Зироян

В Мангистау обезвредили прес­тупную шайку, промышлявшую торговлей героином в особо крупных размерах.

Оперативную разработку криминальной группы из пяти человек сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области вели на протяжении длительного времени.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий был установлен организатор, который отвечал за поставку героина в областной центр, а также его четыре подельника. В результате из незаконного оборота было изъято более 400 доз наркотического средства, предназначенного для реализации на территории города Актау.

«Организатор и члены преступной группы арестованы с санкции суда и содержатся в следственном изоляторе. По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предус­мотренного статьей 297 УК РК – сбыт наркотических средств в особо крупных размерах группой лиц», – сообщают в пресс-службе ДП Мангистауской области.

Досудебное расследование в отношении организатора и четырех членов преступной группы проводят сотрудники следственного управления ДП области. 

