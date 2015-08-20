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Недопоступление в бюджет в 2015 году составляет 264 млрд тенге – Президент РК
Ксения Воронина
В результате ухудшения ситуации на казахстанских предприятиях недопоступление в бюджет в текущем году оценивается в размере 264 млрд тенге. Об этом заявил Президент Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с основными экспортерами и представителями МСБ в Акорде, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"По оценке Национального банка, экспорт Казахстана в первом полугодии снизился на 73%. Растет импорт и сокращается наш страховой торговый баланс. Поэтому в экономике сложилась непростая ситуация. Уже сейчас мы видим падение конкурентоспособности наших предприятий, снижение их доходов, и это сказывается на трудящихся, которые работают на этих предприятиях", – сказал Глава государства.

Согласно информации НПП "Атамекен", огромное количество предприятий столкнулось с падением экспорта в Россию, более того, их продукция уже вытесняется российскими производителями с казахстанского рынка.

Президент озвучил несколько выдержек из писем и просьб, которые приходят к нему от глав различных предприятий.

"Кентауский трансформаторный завод сократил поставку продукции в Россию на 47%. 50 сотрудников уже уволены с работы, государство недополучит налогов на 30 миллионов тенге. Алматинский дрожжевой завод снизил объемы производства на 50%, убытки предприятия составили 30 миллионов тенге. Алматинский вентиляторный завод снизил производство на 47%, сократил 20% рабочих. И таких примеров по Казахстану очень много. В результате происходит ухудшение ситуации с занятостью, выплатой заработных плат. Уже сейчас мы видим ухудшение ситуации с нашим бюджетом", – отметил Назарбаев.

Как подчеркнул Президент, все это приводит к недопоступлениям в государственный бюджет.

"Недопоступление в бюджет в этом году оценивается в размере 264 миллиарда тенге. Эту сумму мы запланировали в доходной части бюджета, а также запланировали ее расход на всякие строительные дела, программы, которые мы наметили, но были вынуждены сократить все расходы, кроме социальных. В этих условиях у нас было три выбора: ничего не предпринимать, держать курс, сидеть и ждать улучшения ситуации. Однако ценой такой политики было бы серьезное сокращение собственного производства в стране, потеря рабочих мест и "сжигание" наших резервов - то есть Нацфонда. Уменьшались бы ЗВР, и государство двигалось бы к краху", – заметил Глава государства.

Второй вариант, как объяснил Назарбаев, это – плавное ослабление курса тенге в пределах коридора. Такую политику до сих пор вел Национальный банк.

"Однако в условиях плохой неопределенной ситуации на внешних рынках такой вариант также требует больших затрат ЗВР, но внутри страны это приводит к неконкурентности всех наших предприятий и общему большому убытку. Поэтому, подумав, просчитав все возможности, на наш взгляд, наиболее правильным в сегодняшней экономической ситуации является введение свободно плавающего курса тенге, переход к инфляционному таргетированию, о чем я ранее говорил в своих выступлениях", - заключил Президент.

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