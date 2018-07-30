​Недострой

Сказать, что в области ничего не строят, нельзя. Но вот далеко не все подходит под условия новой государственной ипотеки. Например, частные застройщики предлагают современную планировку со стоимостью по 190–220 тыс. тенге за квадрат. К тому же за счет больших площадей цена таких квартир существенно превы­шает максимально допустимые для Павлодара 15 млн тенге. Конечно, все, что сверх, покупатель может заплатить самостоятельно, но только навряд ли найдутся желающие – в таком случае ипотека им не нужна.

Не подходит и покупка на этапе строительства, потому что по условиям госпрограммы жилье должно быть первичным и обязательно введено в эксплуатацию.

К тому времени, как была актуа­лизирована программа жилищного строительства «Нұрлы жер», чтобы кредитное жилье реализовывалось населению не только через Жилстройсбербанк, но и через банки второго уровня, павлодарцы, имеющие жилищные вклады, раскупили все, что строила область. Есть варианты в Экибастузе – там еще остались нераспределенные квартиры со стоимостью 90 тыс. тенге за кв. м, но их тоже немного, хотя спрос в городе горняков далеко не такой активный, как в областном центре.

По данным управления строительства Павлодарской области, в нынешнем году в рамках прог­раммы «Нұрлы жер» возведут 13 кредитных жилых домов, а это более тысячи квартир (6 из этих домов – в Павлодаре, 7 – в Экибас­тузе). Но уже давно было решено, что 3 экибастузских дома на 180 квартир (их, кстати, уже сдали) распределят между вкладчиками Жилстройсбербанка. По этой же схеме реализуют 216 квартир в трех домах областного центра, строительство которых осуществляется через АО «НК «СПК «Павлодар». В микрорайоне «Сарыарка» (сейчас самая интенсивная стройплощадка в городе на Иртыше) порядка 700 квартир возводили по облигационным займам, поэ­тому на них еще в ходе строительства проводили конкурс по линии Жилстройсбербанка. Но уже в следующем году выбор поя­вится, заверяют местные власти, причем разнообразный.

– В 2019 году мы планируем построить примерно тысячу квартир, их уже будем реализовывать и по новому механизму, – уточнил руководитель управления строи­тельства Рустем Раисов. – В нынешнем году в областном центре мы намерены сдать 200 тысяч квадратных метров жилья, как многоквартирного, так и индивидуального, а ежегодный темп роста должны получить в 11%. Получается, что каждый год будем добавлять по 30–40 тысяч квадратов к сегодняшней цифре.

По данным ведомства, специа­листы сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию для 19 жилых домов в микрорайоне «Сарыарка», причем 11 из них будут именно кредитными. В следующем году начнут осваивать и абсолютно новый микрорайон «Достык», где в первую очередь пос­троят 2 кредитных дома. Кстати, здесь продумывают возможность увеличить этажность, чтобы ускорить темпы застройки.

Еще один вариант предлагают тем павлодарцам, которые стоят в очереди на получение земли под ИЖС, а таких в областном центре больше 15 тыс. В текущем году к микрорайону ИЖС возле аэропорта завершают прокладывать все коммуникации, утверждают проекты на застройку 54 первых участков, определяют подрядчика. То есть строят эти частные дома площадью от 100 до 150 квадратов за счет государства. А уже после того, как коттеджи будут готовы, их предложат купить по ипотеке «7–20–25» тем, кто стоит в очереди на получение участка. Это удобно для многих, ведь не каждая семья сможет построить дом своими силами, не у всех есть накопления, а кредиты на строительство зачастую неподъемные.

– Думаю, спрос здесь будет большой, – говорит Рустем Раисов. – Такие дома будут возводиться­ быстро, цена в микрорайоне ИЖС не превысит максимальные 15 миллионов.

Кроме того, чиновник напомнил, что обновленная программа «Нұрлы жер» позволяет предприя­тиям и организациям оказывать помощь своим сотрудникам для оплаты первоначального взноса для участия в ипотеке «7–20–25».