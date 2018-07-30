Недострой
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Екатерина Бескорсая, Павлодарская область
Сказать, что в области ничего не строят, нельзя. Но вот далеко не все подходит под условия новой государственной ипотеки. Например, частные застройщики предлагают современную планировку со стоимостью по 190–220 тыс. тенге за квадрат. К тому же за счет больших площадей цена таких квартир существенно превышает максимально допустимые для Павлодара 15 млн тенге. Конечно, все, что сверх, покупатель может заплатить самостоятельно, но только навряд ли найдутся желающие – в таком случае ипотека им не нужна.