"Недотушили": на обвинения жителей сгоревшего ЖК в Атырау ответили в ДЧС

Сразу восемь домов жилого комплекса «Гаухартас» один за другим загорелись в городе Атырау. Погорельцы утверждают, что пожарные уехали слишком рано и их квартиры можно было спасти, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

Пожар тушила почти сотня спасателей. Пламя смогли усмирить только через два часа. Причина еще устанавливается, как и официальный ущерб. Большинство жильцов остались без крыши над головой и имущества. Пострадавшие уверены, что квартиры можно было спасти. Но ЧСники слишком рано уехали с места, говорится в сюжете.

«Мы сказали пожарным: «Посмотрите крышу, проверьте». Они нас не слушали. Сразу ушли. Из-за этого через час или два снова загорелся огонь», – утверждает пострадавшая Айгуль Утепова.

«Ущерб – 100% практически, оба этажа почти сгорели. Ипотеку буквально полгода назад закрыли. Помощь нужна хоть от кого-то. 170 квадратов. Все сгорело, ничего не осталось», – говорит житель ЖК Игорь Белов.

На обвинения погорельцев в местном Департаменте по чрезвычайным ситуациям уже отреагировали. Там предлагают дождаться выводов экспертов. За ними окончательное слово.

Также в департаменте уверяют, что на месте пожара работали опытные спасатели, они сделали все возможное. А вот к жильцам у службы ЧС есть вопросы. Не исключено, что возгорание случилось после того, как люди включили слишком много электроприборов. В результате проводка, видимо, не выдержала и загорелась.

«Касательно того, что наши подразделения уехали, не дотушив, хочу сказать, что там на месте работали, это и дежурная служба пожаротушения, дознаватель. Наши ребята проверили тепловизором – не показало нигде. Были взяты объяснительные, из-за чего, что и как произошло, у жильцов этого дома. Плюс о том, что они никаких претензий не имеют», – прокомментировал начальник службы пожаротушения ДЧС Атырауской области Максут Есполов.