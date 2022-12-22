Недовольный штрафами костанаец разбил стекла своей машины

Фото: polisia.kz

В Костанае сотрудники патрульной полиции остановили водителя автомашины ВАЗ. Нарушителя выявили с помощью комплекса Ekin Patrol G2, за ним числилось два штрафа за грубые нарушения ПДД, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Кроме того, при проверке документов у водителя отсутствовал страховой полис, без которого эксплуатация транспортного средства запрещена.

Автомашину сотрудники полиции собирались поставить на специализированную стоянку. Однако водитель отреагировал неадекватно на составление протокола об административном правонарушении и разбил стекла своего авто, с криками: "Не нужна мне такая машина!"

За нарушение общественного порядка решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства, сообщили в полиции.

Автомобиль помещен на специализированную стоянку.