Статьи Недвижимость и капитал: из тени – "в свет" Любовь ДОБРОТА, Шымкент

В состав комиссии по легализации вошли 17 человек, включая главного архитектора города, акимов всех районов Шымкента, кадастрового и земельного отделов, уполномоченных органов и представителей общественных организаций. В канцелярии Шымкентского городского акимата открыт специальный кабинет, в котором главный специалист юридического отдела Сабит Мухамеджанулы ведет ежедневный прием граждан, интересующихся тонкостями и нюансами новой волны легализации.



– Мы объясняем гражданам, что есть ряд обязательных условий для участия в кампании по легализации, – рассказывает заведующий юридическим отделом Шымкентского городского акимата Аскар Каипов. – Во-первых, заявитель должен иметь государственный акт на землю. Во-вторых, расположенный на нем легализуемый объект недвижимости должен соответствовать целевому назначению земельного участка. И еще один не менее важный аспект. Заявитель обязан предоставить заключение, выданное аттестованным экспертом о том, что легализуемое строение соответствует строительным нормам и правилам.



Андрей Копылов – один из тех, кто в числе первых пришел, чтобы оформить небольшой магазин, построенный 3 года назад. На землю у него есть государственный акт, а вот сам объект недвижимости возводился без проекта и без архитектурно-планировочного задания. До его оформления руки у частного предпринимателя так и не дошли. Теперь он надеется это сделать по упрощенной схеме в ходе легализации.



У Анипы Досметовой другая проблема. Дом, в котором семья живет не один десяток лет, так и остался не оформленным. Строили его много лет, пристраивая по одной-две комнатки по мере того, как разрасталась семья. Все соседи давно документы на руках имеют, а она вот только теперь решила заняться этим важным вопросом. Женщина тщательно переписала перечень необходимых документов в надежде, что сможет оперативно собрать все бумаги и оказаться в числе первых граждан, легализовавших свое имущество.



Комиссия по легализации намерена еженедельно проводить заседания по мере поступления заявлений. Акция стартовала 1 сентября и позволит легализовать казахстанцам имущество с минимумом денежных затрат и в сжатые сроки.



– Уже в первый день работы за консультациями пришли горожане, – говорит заместитель акима Шымкента, председатель городской комиссии по легализации Гулжан Курманбекова. – Вполне естественно, что люди спрашивают, в каких случаях они могут воспользоваться правом легализации имущества и капитала, что для этого нужно, куда обращаться и какие надо собрать документы.



Акция только начинается, и вполне естественно, что у граждан много вопросов, ответы на которые они пытаются выяснить у специалистов. Пока комиссия только начинает свою работу. Члены комиссии на­деются, что постепенно развернется информационная кампания, которая позволит донести нужные сведения до максимального количества шымкентцев. Местные власти также ожидают, что после легализации объектов городской бюджет заметно пополнится поступлениями от налога на недвижимость.