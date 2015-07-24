Недвижимость плюс ценные бумаги Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

По информации заместителя начальника областного управления финансов Исмаилбека Шалабаева, всего поступило 1 464 заявления на общую сумму 14 млрд 383 млн тенге. По итогам рассмотрения документов спе­циальной комиссией 1 026 заявлений удовлетворены, то есть узаконенно 70,1% от общего их числа. Речь идет о легализации недвижимого имущества, расположенного на территории РК, ценных бумаг и доли в уставном фонде юридических лиц.

Что касается легализации с помощью налоговых органов имущества, расположенного не на территории РК, ценных бумаг и доли уставного фонда юридических лиц, от жителей ЮКО поступило 8 заявлений. При этом легализованы доли уставного фонда на сумму 5 838,2 тыс. тенге. Есть и результаты проведенной работы по легализации денег. В банках второго уровня открыто 9 сберегательных счетов, на которые зачислено 516,5 млн тенге.



