Неэффективная борьба с комарами в столице вызвала недовольство Президента РК
Екатерина Елисеева
Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу местных исполнительных органов Нур-Султана по дезинсекции, передает Kazpravda.kz.
Он отметил, что проблема существует давно, но над ней не работают должным образом.
"Практически весь летний период дискомфорт жителям и гостям столицы создавали полчища комаров. Мне даже неудобно на эту тему говорить. Комары же не вчера прилетели? Это должна быть плановая работа. Из выделенных 395 млн тенге освоено 65%. Работы были проведены несвоевременно, без должной координации. Специфика ситуации хорошо известна, но почему ситуация допускается из года в год мне непонятно. Что у нас за управленцы и менеджеры!" – возмутился Токаев.
Напомним, летом жители столицы в соцсетях жаловались на полчища комаров. Они отмечали, что из-за насекомых невозможно прогуляться на улице с детьми. У некоторых жителей укусы комаров вызвали аллергическую реакцию.