​Неформальные академики

Раушан Шулембаева, Алматы

Богатое наследие мастеров, чье творчество воспевает родную землю, национальную историю, по сути, является частью культурной и духовной платформы, соединяющей горизонты прошлого, настоящего и будущего народа. Как указывается в статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», «особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям – это важнейшая черта патриотизма. Это основа того культурно-генетического кода, который любую нацию делает нацией, а не собранием индивидов».

В рамках задач, поставленных в программной статье по воспитанию общенационального патрио-тизма, музей посвятил целую серию мероприятий именно этим художникам, или «неформальным академикам», как их еще называли. А это – Салихитдин Айтбаев и Шаймардан Сариев, Абдрашит Сыдыханов и Токболат Тогызбаев, Бахтияр Табиев и Жанатай Шарденов, Тулеген Досмагамбетов и Вагиф Рахманов, Сахи Романов и Марат Айнеков и другие. Многие из них в нынешнем году праздновали бы юбилеи. Их работы особенно ценны в плане само­идентификации национального изобразительного искусства. Они смогли превратить национальную живопись в самобытное явление, говорили искусствоведы, культурологи и почетные гости встречи: поэт, писатель-литературовед, общественно-политичес­кий деятель и дипломат Олжас Сулейменов, культуролог Мурат Ауэзов, председатель Союза дизайнеров Казахстана Тимур Сулейменов.

Художники искренне стремились создавать исконно национальные принципы художественной школы. Мурат Ауэзов говорил о том, что они зачастую отказывались идти на компромисс с властью того периода, навязывавшей идеологическое и агитационное искусство. Неудивительно, что шес­тидесятники оставили наследие передовых для своего времени картин. Картин, рожденных, как сказал Олжас Сулейменов, в течение двух десятилетий, ставших ярчайшими в истории искусства страны. Затем организаторы «круглого стола» показали документальный фильм 1976 года о выставке молодых казахских художников в Москве. Своими произведениями они тогда заявили о самобытной национальной художественной школе Казахстана.

– Московская выставка проникнута освежающим настроением, мы не можем не учитывать, что это были времена тоталитарные, и творческая интеллигенция соответственно была настроена, – продолжил разговор Мурат Ауэзов. – Можно вспомнить десятки имен художников, писателей, поэтов, ученых, не позволявших себе аплодировать популистским действиям. Я хорошо знаю творчество людей, о которых мы сегодня говорим. Они бунтовали не во имя бунта, а ради справедливости как фундаментального принципа гармонии. Художники задыхаются в атмосфере, где нет возможности выражать свои чувства. И тогда возникает необходимость альтернативной трактовки бытия интеллектуальными и художественными средствами.

Директор музея Гульмира Шалабаева сообщила, что из серии музейных мероприятий в честь художников из 60-х уже прошло несколько выставок, наглядно представивших их творческий путь. Одна из них посвящалась 80-летию Шаймардана Сариева. Яркого и талантливого живописца интересовали сцены из народной жизни, фольклорные образы. В его работах остро ощущается стремление к все сильнее звучащим эпическим интонациям, присутствует скульптурно-пластическое начало, штрихи как будто вырубают лики из пространства. Неудивительно, что такие приемы обретали знаковый характер для казахстанского искусства.

В честь 90-летия Жанатая Шарденова, маэстро пейзажа, состоялась такая же большая экспозиция. Он сознавал свой дар и не изменял ему в угоду социальному заказу. Потому и не был обласкан. Лишь в годы независимости, в 1992-м, незадолго до смерти к нему пришло настоящее признание и звание народного художника.

Творчество этой замечательной плеяды художников глубоко национально и в то же время современно. В 60-е годы громко прозвучавшая идея национального самосознания благодарно отозвалась в творчестве самых одаренных и ответственных за судьбу своего народа художников-шестидесятников...

