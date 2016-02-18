Нефть Brent выросла до $35 за баррель

Экономика
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Ксения Воронина
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,5% – до $35,00 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 2% – до $31,29 за баррель, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Интерфакс".

Как пояснили эксперты, рост обусловлен ожиданиями, что добывающим странам удастся прийти к общему соглашению о замораживании производства сырья.

Вместе с тем визит делегации ОПЕК в Тегеран в среду не принес результата, после переговоров не последовало ни совместной пресс-конференции, ни совместного заявления.

"Иран приветствует сотрудничество между ОПЕК и другими нефтедобывающими странами", – сказал министр нефти Ирана Биджана Намдара Зангане, не уточнив, собирается ли его страна присоединяться к соглашению о заморозке уровня добычи, заключенному в начале недели между Россией, Саудовской Аравией, Венесуэлой и Катаром.

Рейтинговое агентство S&P констатировало в среду вечером, что соглашение о заморозке добычи, как ожидается, не окажет существенного влияния на его прогнозы в отношении цен на нефть.

"Если Иран не станет участвовать в соглашении о заморозке добычи, то такое соглашение немногого стоит. Иран годами добивался отмены санкций, и теперь, когда они сняты, какой смысл стране вводить санкции против себя самой, ограничивая добычу?" – отметил аналитик Commerzbank AG Ойген Вайнберг. 

Иран является пятым по величине производителем нефти в ОПЕК. Власти страны неоднократно заявляли о намерении нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки и вернуть себе утраченную из-за санкций долю рынка.

Еще одной важнейшей страно,й с точки зрения успеха инициативы о заморозке производства, является Ирак, нарастивший производство до рекордных объемов. Представитель Ирака был на переговорах в Тегеране, но не сделал после них каких-либо заявлений.

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