Нефть Brent выросла до $35 за баррель

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,5% – до $35,00 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 2% – до $31,29 за баррель, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Интерфакс
".
Как пояснили эксперты, рост обусловлен ожиданиями, что добывающим странам удастся прийти к общему соглашению о замораживании производства сырья.
Вместе с тем визит делегации ОПЕК в Тегеран в среду не принес результата, после переговоров не последовало ни совместной пресс-конференции, ни совместного заявления.
"Иран приветствует сотрудничество между ОПЕК и другими нефтедобывающими странами", – сказал министр нефти Ирана
Биджана Намдара Зангане, не уточнив, собирается ли его страна присоединяться к соглашению о заморозке уровня добычи, заключенному в начале недели между Россией, Саудовской Аравией, Венесуэлой и Катаром.
Рейтинговое агентство S&P констатировало в среду вечером, что соглашение о заморозке добычи, как ожидается, не окажет существенного влияния на его прогнозы в отношении цен на нефть.
"Если Иран не станет участвовать в соглашении о заморозке добычи, то такое соглашение немногого стоит. Иран годами добивался отмены санкций, и теперь, когда они сняты, какой смысл стране вводить санкции против себя самой, ограничивая добычу?" – отметил аналитик Commerzbank AG Ойген Вайнберг.
Иран является пятым по величине производителем нефти в ОПЕК. Власти страны неоднократно заявляли о намерении нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки и вернуть себе утраченную из-за санкций долю рынка.
Еще одной важнейшей страно,й с точки зрения успеха инициативы о заморозке производства, является Ирак, нарастивший производство до рекордных объемов. Представитель Ирака был на переговорах в Тегеране, но не сделал после них каких-либо заявлений.